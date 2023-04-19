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Эксперт назвал условие для участия малого бизнеса в гособоронзаказе - РИА Новости, 19.04.2023
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01:30 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/gosoboronzakaz-1866211403.html
Эксперт назвал условие для участия малого бизнеса в гособоронзаказе
Эксперт назвал условие для участия малого бизнеса в гособоронзаказе - РИА Новости, 19.04.2023
Эксперт назвал условие для участия малого бизнеса в гособоронзаказе
Малый и средний бизнес в России готов участвовать в государственном оборонном заказе, но для того, чтобы повысить интерес компаний к таким закупкам, необходимо... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T01:30
2023-04-19T01:30
экономика
россия
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Малый и средний бизнес в России готов участвовать в государственном оборонном заказе, но для того, чтобы повысить интерес компаний к таким закупкам, необходимо упростить условия участия в них, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл Сергей Степанов. Степанов напомнил, что государственный оборонный заказ размещается на электронной торговой площадке "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ ГОЗ). "И там для потенциальных участников много препонов. Если хотя бы одно условие не выполнено, с нового года вы, как участник торгов, эту закупку больше просто не увидите", - заметил эксперт. По его словам, помимо того, что вход на площадку платный, нужно заплатить разовый взнос, "приходится затем платить и за техподдержку (хотя участники и жалуются, что техподдержку не получают)", говорится в пресс-релизе. "Есть еще предложение к площадке не брать хотя бы с субъектов малого и среднего бизнеса премию за победу на выигранных аукционах, которая выражается в процентах от объема заказа. Это явилось бы своеобразной мерой поддержки для них, стимулом развития конкуренции среди МСБ", - заключил Степанов.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Эксперт назвал условие для участия малого бизнеса в гособоронзаказе

Эксперт Степанов: малый бизнес заинтересуется гособоронзаказом при упрощении условий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники Российского инвестиционного форума
Участники Российского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники Российского инвестиционного форума. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Малый и средний бизнес в России готов участвовать в государственном оборонном заказе, но для того, чтобы повысить интерес компаний к таким закупкам, необходимо упростить условия участия в них, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл Сергей Степанов.
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"Представители малого и среднего бизнеса отказываются от участия в государственных оборонных закупках, пусть и по хорошим ценам, потому, что там слишком много хлопот. Если что-то упростить, потенциальных участников будет больше", - сказал он в ходе круглого стола на тему "Обсуждение 15 ключевых вопросов в условиях антисанкционного противодействия для включения в доклад уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей", организованного аппаратом омбудсмена. Слова Степанова приводятся в сообщении пресс-службы уполномоченного.
Степанов напомнил, что государственный оборонный заказ размещается на электронной торговой площадке "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ ГОЗ).
"И там для потенциальных участников много препонов. Если хотя бы одно условие не выполнено, с нового года вы, как участник торгов, эту закупку больше просто не увидите", - заметил эксперт.
По его словам, помимо того, что вход на площадку платный, нужно заплатить разовый взнос, "приходится затем платить и за техподдержку (хотя участники и жалуются, что техподдержку не получают)", говорится в пресс-релизе.
"Есть еще предложение к площадке не брать хотя бы с субъектов малого и среднего бизнеса премию за победу на выигранных аукционах, которая выражается в процентах от объема заказа. Это явилось бы своеобразной мерой поддержки для них, стимулом развития конкуренции среди МСБ", - заключил Степанов.
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