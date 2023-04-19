https://ria.ru/20230419/finlyandiya-1866351701.html
В Финляндии города борются за размещение инфраструктуры НАТО
В Финляндии города борются за размещение инфраструктуры НАТО - РИА Новости, 19.04.2023
В Финляндии города борются за размещение инфраструктуры НАТО
Уже два финских города - Риихимяки и Каухава, спустя две недели после вступления страны в Североатлантический альянс, предложили разместить инфраструктуру НАТО... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:59
2023-04-19T14:59
2023-04-19T14:59
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — РИА Новости. Уже два финских города - Риихимяки и Каухава, спустя две недели после вступления страны в Североатлантический альянс, предложили разместить инфраструктуру НАТО на своей территории, следует из сообщений муниципалитетов. По мнение экспертов, вступление Финляндии в НАТО принесет дополнительные инвестиции, в частности, в развитие инфраструктуры муниципалитетов, где будут размещены какие-либо подразделения альянса. При этом никаких решений по инфраструктуре НАТО в Финляндии не принято. Мэр города Каухава Веса Рантала обосновывает в пресс-релизе желание разместить базу НАТО хорошим местоположением города, также указывая на то, что в Каухава до 2015 года действовал единственный военный аэродром Финляндии. Мэр Риихимяки Йоуни Эхо уверяет в сообщении для прессы, что многие структуры и подразделения Сил обороны уже действуют в городе и структурам альянса не потребуется больших первоначальных инвестиций. Оба руководителя уверены, что сотрудничество с НАТО несёт потенциал для создания нового бизнеса в муниципалитетах и открытия новых возможностей финансирования как через ЕС, так и через НАТО. Финляндия стала 31-й страной-членом Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230419/ssha-1866189569.html
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в мире, финляндия, нато, евросоюз
В мире, Финляндия, НАТО, Евросоюз
В Финляндии города борются за размещение инфраструктуры НАТО
Финские города Риихимяки и Каухава предложили разместить у себя инфраструктуру НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — РИА Новости.
Уже два финских города - Риихимяки и Каухава, спустя две недели после вступления страны в Североатлантический альянс, предложили разместить инфраструктуру НАТО на своей территории, следует из сообщений муниципалитетов
.
По мнение экспертов, вступление Финляндии в НАТО принесет дополнительные инвестиции, в частности, в развитие инфраструктуры муниципалитетов, где будут размещены какие-либо подразделения альянса. При этом никаких решений по инфраструктуре НАТО в Финляндии не принято.
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Мэр города Каухава Веса Рантала обосновывает в пресс-релизе желание разместить базу НАТО хорошим местоположением города, также указывая на то, что в Каухава до 2015 года действовал единственный военный аэродром Финляндии.
Мэр Риихимяки Йоуни Эхо уверяет в сообщении для прессы, что многие структуры и подразделения Сил обороны уже действуют в городе и структурам альянса не потребуется больших первоначальных инвестиций.
Оба руководителя уверены, что сотрудничество с НАТО несёт потенциал для создания нового бизнеса в муниципалитетах и открытия новых возможностей финансирования как через ЕС
, так и через НАТО.
Финляндия стала 31-й страной-членом Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года.
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