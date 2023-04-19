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В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу - РИА Новости, 19.04.2023
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Новости Подмосковья
 
18:07 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/ferma-1866427654.html
В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу
В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу - РИА Новости, 19.04.2023
В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу
Кормовую базу в городском округе Щелково создадут на двух земельных участках общей площадью 40 гектаров, сообщила пресс-служба министерства имущественных... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:07
2023-04-19T18:07
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Кормовую базу в городском округе Щелково создадут на двух земельных участках общей площадью 40 гектаров, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.В сообщении уточняется, что крестьянскому (фермерскому) хозяйству "Ларинское" из муниципальной собственности городского округа без проведения торгов были переданы в аренду на пять лет два участка для создания кормовой базы."КФХ "Ларинское" существует с 2015 года, занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления. На ферме сейчас 30 голов. Арендованные 40 с лишним гектаров будут использоваться для заготовки кормовой базы. Всего с начала года мы предоставили в аренду четыре земельных участка общей площадью 94 гектара", - цитирует пресс-служба главу ведомства Наталью Адигамову.
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московская область (подмосковье), щелково
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково

В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу

© Фото : министерство имущественных отношений Московской областиВ Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу
В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : министерство имущественных отношений Московской области
В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Кормовую базу в городском округе Щелково создадут на двух земельных участках общей площадью 40 гектаров, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
В сообщении уточняется, что крестьянскому (фермерскому) хозяйству "Ларинское" из муниципальной собственности городского округа без проведения торгов были переданы в аренду на пять лет два участка для создания кормовой базы.
"КФХ "Ларинское" существует с 2015 года, занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления. На ферме сейчас 30 голов. Арендованные 40 с лишним гектаров будут использоваться для заготовки кормовой базы. Всего с начала года мы предоставили в аренду четыре земельных участка общей площадью 94 гектара", - цитирует пресс-служба главу ведомства Наталью Адигамову.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Щелково
 
 
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