https://ria.ru/20230419/ferma-1866427654.html
В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу
В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу - РИА Новости, 19.04.2023
В Щелкове фермерскому хозяйству передали 40 га земли под кормовую базу
Кормовую базу в городском округе Щелково создадут на двух земельных участках общей площадью 40 гектаров, сообщила пресс-служба министерства имущественных... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:07
2023-04-19T18:07
2023-04-19T18:07
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Кормовую базу в городском округе Щелково создадут на двух земельных участках общей площадью 40 гектаров, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.В сообщении уточняется, что крестьянскому (фермерскому) хозяйству "Ларинское" из муниципальной собственности городского округа без проведения торгов были переданы в аренду на пять лет два участка для создания кормовой базы."КФХ "Ларинское" существует с 2015 года, занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления. На ферме сейчас 30 голов. Арендованные 40 с лишним гектаров будут использоваться для заготовки кормовой базы. Всего с начала года мы предоставили в аренду четыре земельных участка общей площадью 94 гектара", - цитирует пресс-служба главу ведомства Наталью Адигамову.
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