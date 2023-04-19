Рейтинг@Mail.ru
Глава Подмосковья встретился с региональными фармпроизводителями - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:09 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/farmproizvoditeli-1866428275.html
Глава Подмосковья встретился с региональными фармпроизводителями
Глава Подмосковья встретился с региональными фармпроизводителями - РИА Новости, 19.04.2023
Глава Подмосковья встретился с региональными фармпроизводителями
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с подмосковными фармпроизводителями, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:09
2023-04-19T18:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866417132_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4d2becb96a680780c3842053c18fdd7a.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с подмосковными фармпроизводителями, сообщает пресс-служба областного правительства.Встреча прошла на территории "Петровакс Фарм" в Подольске. На ней присутствовали руководители компании, а также других производств - "ПСК Фарма", "Паскаль Медикал" (Дубна), "Валента фармацевтика" (Щелково), "Эколаб" (Электрогорск), "Здоровье +" (Пущино)."Приятно, что четверть фармакологического производства находится в Подмосковье", - отметил Воробьев.В ходе встречи он также поблагодарил собравшихся за их деятельность, выразил надежду, что подмосковные препараты будут претендовать на экспансию.
https://ria.ru/20221212/retsepty-1838133808.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866417132_0:0:962:721_1920x0_80_0_0_6dd5ed8929d63284ab6525a2f2a5c73b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Глава Подмосковья встретился с региональными фармпроизводителями

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с региональными фармпроизводителями
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с региональными фармпроизводителями - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с подмосковными фармпроизводителями, сообщает пресс-служба областного правительства.
Встреча прошла на территории "Петровакс Фарм" в Подольске. На ней присутствовали руководители компании, а также других производств - "ПСК Фарма", "Паскаль Медикал" (Дубна), "Валента фармацевтика" (Щелково), "Эколаб" (Электрогорск), "Здоровье +" (Пущино).
"Приятно, что четверть фармакологического производства находится в Подмосковье", - отметил Воробьев.
В ходе встречи он также поблагодарил собравшихся за их деятельность, выразил надежду, что подмосковные препараты будут претендовать на экспансию.
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Около 6 млн электронных рецептов на льготные лекарства получили жители МО
12 декабря 2022, 17:10
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала