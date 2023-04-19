https://ria.ru/20230419/farmproizvoditeli-1866428275.html

Глава Подмосковья встретился с региональными фармпроизводителями

Глава Подмосковья встретился с региональными фармпроизводителями - РИА Новости, 19.04.2023

Глава Подмосковья встретился с региональными фармпроизводителями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с подмосковными фармпроизводителями, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:09

2023-04-19T18:09

2023-04-19T18:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с подмосковными фармпроизводителями, сообщает пресс-служба областного правительства.Встреча прошла на территории "Петровакс Фарм" в Подольске. На ней присутствовали руководители компании, а также других производств - "ПСК Фарма", "Паскаль Медикал" (Дубна), "Валента фармацевтика" (Щелково), "Эколаб" (Электрогорск), "Здоровье +" (Пущино)."Приятно, что четверть фармакологического производства находится в Подмосковье", - отметил Воробьев.В ходе встречи он также поблагодарил собравшихся за их деятельность, выразил надежду, что подмосковные препараты будут претендовать на экспансию.

https://ria.ru/20221212/retsepty-1838133808.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев