https://ria.ru/20230419/evakuatsiya-1866315707.html

ЕС пока не собирается эвакуировать персонал дипмиссии из Судана

ЕС пока не собирается эвакуировать персонал дипмиссии из Судана - РИА Новости, 19.04.2023

ЕС пока не собирается эвакуировать персонал дипмиссии из Судана

Евросоюз пока не собирается эвакуировать персонал дипмиссии из Судана, продолжает изучать ситуацию с безопасностью в стране, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:37

2023-04-19T13:37

2023-04-19T13:55

в мире

судан

столкновения в хартуме

мухаммед дагло

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Евросоюз пока не собирается эвакуировать персонал дипмиссии из Судана, продолжает изучать ситуацию с безопасностью в стране, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали."Что касается эвакуации… Безопасность персонала является приоритетом, на настоящий момент мы не проводим эвакуацию. Меры безопасности изучаются", - сказала она.По ее словам, глава миссии, ранее подвергшийся нападению в своей резиденции в Судане, также продолжает выполнять свои обязанности в полном масштабе.В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, которые, по данным ООН, унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.

https://ria.ru/20230419/sudan-1866246424.html

судан

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в мире, судан, столкновения в хартуме, мухаммед дагло, евросоюз