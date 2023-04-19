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МСП Банк начинает льготное экспресс-кредитование МСБ туристической отрасли - РИА Новости, 19.04.2023
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12:25 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/ekspress-kreditovanie-1866288255.html
МСП Банк начинает льготное экспресс-кредитование МСБ туристической отрасли
МСП Банк начинает льготное экспресс-кредитование МСБ туристической отрасли - РИА Новости, 19.04.2023
МСП Банк начинает льготное экспресс-кредитование МСБ туристической отрасли
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), начинает льготное экспресс-кредитование малого и среднего бизнеса, занятого в туристической отрасли, сообщает... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:25
2023-04-19T12:25
мсп банк
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), начинает льготное экспресс-кредитование малого и среднего бизнеса, занятого в туристической отрасли, сообщает пресс-служба банка."В индустрии гостеприимства сосредоточено превалирующее число компаний МСП. Дополнительные меры господдержки помогут насытить рынок доступным предложением для наших туристов. В рамках синхронизации инструментов двух нацпроектов – по развитию туризма и по поддержке малого бизнеса - мы с Корпорацией МСП запускаем льготное кредитование. Получить кредиты смогут санаторно-курортные организации, гостиницы, рестораны, перевозчики пассажиров, туристические агентства", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.Новый продукт предусматривает предоставление кредита до 30 миллионов рублей на срок до трех лет по льготной ставке. Средства можно потратить на любые цели, связанные с бизнесом, в том числе - пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками). Для предпринимателей предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга на 90 дней. Процедура получения займа происходит в онлайн-режиме на сайте МСП Банка. В качестве обеспечения кредита могут выступать "зонтичные" поручительства КМСП с покрытием до 50% от суммы займа, при этом залог не требуется."Важно, что мы закрыли финансовую потребность отрасли в сегменте МСП. До этого мы отдали под туристическую отрасль совмещенную программу кредитования "ПСК+1764" от 50 миллионов рублей. Увидели большой спрос. По нашей статистике, из общего объема кредитования сектора МСП в гостиничном бизнесе 43% пришлось на госпрограммы и гарантийную поддержку КМСП. В то же время есть отдельная ниша для компаний, которые сейчас активно развиваются за счет популярности малых форм размещения – кемпингов, глэмпингов. А для этого не нужны большие кредиты, зато нужны отсрочки на стройку и запуск, чтобы быстро пустить деньги в работу и успеть к сезону. Либо нужна небольшая сумма на модернизацию уже существующего комплекса. По всем этим параметрам мы и собрали наш спецпродукт", - сказал председатель набсовета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув готовность дорабатывать продукт на основе обратной связи от бизнеса.На сайте Минэкономразвития также отмечается, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который является куратором нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", назвал ключевой задачей проекта ускорение создания туристической инфраструктуры и подчеркнул, что подобные инструменты дают инвесторам дополнительные возможности.МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич
МСП Банк, Корпорация МСП, Александр Исаевич

МСП Банк начинает льготное экспресс-кредитование МСБ туристической отрасли

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), начинает льготное экспресс-кредитование малого и среднего бизнеса, занятого в туристической отрасли, сообщает пресс-служба банка.
"В индустрии гостеприимства сосредоточено превалирующее число компаний МСП. Дополнительные меры господдержки помогут насытить рынок доступным предложением для наших туристов. В рамках синхронизации инструментов двух нацпроектов – по развитию туризма и по поддержке малого бизнеса - мы с Корпорацией МСП запускаем льготное кредитование. Получить кредиты смогут санаторно-курортные организации, гостиницы, рестораны, перевозчики пассажиров, туристические агентства", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.
Новый продукт предусматривает предоставление кредита до 30 миллионов рублей на срок до трех лет по льготной ставке. Средства можно потратить на любые цели, связанные с бизнесом, в том числе - пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками). Для предпринимателей предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга на 90 дней. Процедура получения займа происходит в онлайн-режиме на сайте МСП Банка. В качестве обеспечения кредита могут выступать "зонтичные" поручительства КМСП с покрытием до 50% от суммы займа, при этом залог не требуется.
"Важно, что мы закрыли финансовую потребность отрасли в сегменте МСП. До этого мы отдали под туристическую отрасль совмещенную программу кредитования "ПСК+1764" от 50 миллионов рублей. Увидели большой спрос. По нашей статистике, из общего объема кредитования сектора МСП в гостиничном бизнесе 43% пришлось на госпрограммы и гарантийную поддержку КМСП. В то же время есть отдельная ниша для компаний, которые сейчас активно развиваются за счет популярности малых форм размещения – кемпингов, глэмпингов. А для этого не нужны большие кредиты, зато нужны отсрочки на стройку и запуск, чтобы быстро пустить деньги в работу и успеть к сезону. Либо нужна небольшая сумма на модернизацию уже существующего комплекса. По всем этим параметрам мы и собрали наш спецпродукт", - сказал председатель набсовета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув готовность дорабатывать продукт на основе обратной связи от бизнеса.
Логотип корпорации МСП
МСП Банк начал выдавать кредиты на закупку подержанного оборудования
3 апреля, 17:28
На сайте Минэкономразвития также отмечается, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который является куратором нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", назвал ключевой задачей проекта ускорение создания туристической инфраструктуры и подчеркнул, что подобные инструменты дают инвесторам дополнительные возможности.
МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
МСП БанкКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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