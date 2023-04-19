https://ria.ru/20230419/egipet-1866105309.html

Египетский музей в Каире и пирамиды Гизы меняют время работы

Египетский музей в Каире и пирамиды Гизы меняют время работы - РИА Новости, 19.04.2023

Египетский музей в Каире и пирамиды Гизы меняют время работы

Египетский музей в Каире и пирамиды Гизы увеличивают часы приема посетителей, сообщает министерство туризма и древностей Египта. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T00:49

2023-04-19T00:49

2023-04-19T00:49

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КАИР, 19 апр — РИА Новости. Египетский музей в Каире и пирамиды Гизы увеличивают часы приема посетителей, сообщает министерство туризма и древностей Египта. "Было принято решение продлить официальное время работы Египетского музея на Тахрире на два часа начиная с 21 апреля", — говорится в релизе ведомства. Таким образом, музей теперь сможет принимать туристов с 09.00 до 19.00 по местному времени, билетная касса будет закрываться в 18.00. Что касается пирамид Гизы, то с 1 мая посетители смогут находиться на территории комплекса с 07.00 до 18.00. Кассы будут прекращать работу за час до его закрытия. С июня пирамида Хеопса будет на месяц закрыта в связи с проведением реставрационных работ внутри нее. Египетский музей расположен на площади Тахрир в Каире. В экспозиции представлены порядка 150 тысяч бесценных экспонатов, в том числе принадлежащих к наиболее интересной для туристов эпохе фараонов Древнего Египта. Среди знаменитых на весь мир памятников Каирского музея — сокровища из гробницы фараона Тутанхамона, а также зал древнеегипетских мумий. Еще порядка 30 тысяч предметов хранятся в запасниках. Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст комплекса превышает 4,5 тысячи лет. Это три великих пирамиды фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.

https://ria.ru/20230330/egipet-1861682506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, каир (город), гиза, египет