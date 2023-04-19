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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили в среду по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:02
2023-04-19T17:02
2023-04-19T17:02
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
нато
сцкк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Петровскому и Кировскому районам Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, кировский район, нато, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, НАТО, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов