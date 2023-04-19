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Завершили расследование дела москвича, угрожавшего сбросить дочь с балкона - РИА Новости, 19.04.2023
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14:15 19.04.2023 (обновлено: 14:24 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/delo-1866334079.html
Завершили расследование дела москвича, угрожавшего сбросить дочь с балкона
Завершили расследование дела москвича, угрожавшего сбросить дочь с балкона - РИА Новости, 19.04.2023
Завершили расследование дела москвича, угрожавшего сбросить дочь с балкона
Завершено расследование в отношении отца, в состоянии наркотического опьянения грозившего сбросить маленькую дочь с 13-го этажа на востоке Москвы, сообщила... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:15
2023-04-19T14:24
происшествия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Завершено расследование в отношении отца, в состоянии наркотического опьянения грозившего сбросить маленькую дочь с 13-го этажа на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Потрясший общественность случай произошел осенью 2022 года: на улице Городецкой в Москве мужчина, стоя на балконе 13-го этажа, угрожал выбросить свою годовалую дочь. Быстро приехавшие полицейские, пока спасатели вскрывали дверь, перелезли через соседний балкон и спасли девочку. За это их позднее наградил глава МВД Владимир Колокольцев. Против отца девочки было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины... Дело передано для направления в суд", - сказала Иванова журналистам. Мать девочки на опросе объяснила действия супруга "белой горячкой", а источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина мог находиться под действием наркотиков. Как уточнила Иванова в беседе с РИА Новости, экспертиза показала, что мужчина был под действием наркотиков.
https://ria.ru/20230419/balashikha-1866271268.html
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происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Завершили расследование дела москвича, угрожавшего сбросить дочь с балкона

Расследование дела москвича, угрожавшего выкинуть дочь с балкона 13-го этажа, завершили

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Завершено расследование в отношении отца, в состоянии наркотического опьянения грозившего сбросить маленькую дочь с 13-го этажа на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Потрясший общественность случай произошел осенью 2022 года: на улице Городецкой в Москве мужчина, стоя на балконе 13-го этажа, угрожал выбросить свою годовалую дочь. Быстро приехавшие полицейские, пока спасатели вскрывали дверь, перелезли через соседний балкон и спасли девочку. За это их позднее наградил глава МВД Владимир Колокольцев. Против отца девочки было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины... Дело передано для направления в суд", - сказала Иванова журналистам.
Мать девочки на опросе объяснила действия супруга "белой горячкой", а источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что мужчина мог находиться под действием наркотиков.
Как уточнила Иванова в беседе с РИА Новости, экспертиза показала, что мужчина был под действием наркотиков.
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