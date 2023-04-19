https://ria.ru/20230419/daktiloskopiya-1866360228.html
Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 19.04.2023
Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:19
2023-04-19T15:19
2023-04-19T15:19
общество
госдума рф
россия
василий пискарев
андрей картаполов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.Авторами инициативы выступили главы комитетов ГД по безопасности и обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов."Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке.Сегодня по закону на указанную категорию граждан распространяется статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствуют.
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общество, госдума рф, россия, василий пискарев, андрей картаполов
Общество, Госдума РФ, Россия, Василий Пискарев, Андрей Картаполов
Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев
ГД приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев, заключивших контракт с ВС
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.
Авторами инициативы выступили главы комитетов ГД по безопасности и обороне Василий Пискарев
и Андрей Картаполов
.
"Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке.
Сегодня по закону на указанную категорию граждан распространяется статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствуют.
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