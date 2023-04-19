https://ria.ru/20230419/daktiloskopiya-1866360228.html

Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 19.04.2023

Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:19

2023-04-19T15:19

2023-04-19T15:19

общество

госдума рф

россия

василий пискарев

андрей картаполов

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.Авторами инициативы выступили главы комитетов ГД по безопасности и обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов."Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке.Сегодня по закону на указанную категорию граждан распространяется статус военнослужащих, однако в перечне граждан, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации в соответствии с законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" в целях их идентификации, они отсутствуют.

https://ria.ru/20230417/dobrovoltsy-1865948228.html

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общество, госдума рф, россия, василий пискарев, андрей картаполов