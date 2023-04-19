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В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2023
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06:23 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/covid-19-1866225214.html
В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19
В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2023
В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19
Обновленная вакцина от коронавируса появится в России к августу-сентябрю, но, как показывает опыт, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T06:23
2023-04-19T06:23
россия
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Обновленная вакцина от коронавируса появится в России к августу-сентябрю, но, как показывает опыт, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому процедура обновления должна занимать не больше трех месяцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Как показывает опыт института Гамалеи, каждые 10 месяцев вакцину надо обновлять, поэтому процедура обновления должна занимать от силы 2-3 месяца. Сейчас это, конечно, будет больше, скорее всего, в этот раз обновленная вакцина появится к августу - сентябрю", - сказал Гинцбург. Ранее сообщалось, что центр Гамалеи уже подал все документы для обновления состава вакцины против COVID-19, за исключением одного, в котором определяется состав препарата, специалисты центра выбирают оптимальный.
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россия, александр гинцбург, общество
Россия, Александр Гинцбург, Общество
В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19

Гинцбург: обновленная вакцина от COVID-19 появится в России к августу-сентябрю

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Обновленная вакцина от коронавируса появится в России к августу-сентябрю, но, как показывает опыт, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому процедура обновления должна занимать не больше трех месяцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Как показывает опыт института Гамалеи, каждые 10 месяцев вакцину надо обновлять, поэтому процедура обновления должна занимать от силы 2-3 месяца. Сейчас это, конечно, будет больше, скорее всего, в этот раз обновленная вакцина появится к августу - сентябрю", - сказал Гинцбург.
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16 марта, 18:00
Ранее сообщалось, что центр Гамалеи уже подал все документы для обновления состава вакцины против COVID-19, за исключением одного, в котором определяется состав препарата, специалисты центра выбирают оптимальный.
 
РоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
 
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