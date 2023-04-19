https://ria.ru/20230419/covid-19-1866225214.html

В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19

В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2023

В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19

Обновленная вакцина от коронавируса появится в России к августу-сентябрю, но, как показывает опыт, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T06:23

2023-04-19T06:23

2023-04-19T06:23

россия

александр гинцбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Обновленная вакцина от коронавируса появится в России к августу-сентябрю, но, как показывает опыт, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому процедура обновления должна занимать не больше трех месяцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Как показывает опыт института Гамалеи, каждые 10 месяцев вакцину надо обновлять, поэтому процедура обновления должна занимать от силы 2-3 месяца. Сейчас это, конечно, будет больше, скорее всего, в этот раз обновленная вакцина появится к августу - сентябрю", - сказал Гинцбург. Ранее сообщалось, что центр Гамалеи уже подал все документы для обновления состава вакцины против COVID-19, за исключением одного, в котором определяется состав препарата, специалисты центра выбирают оптимальный.

https://ria.ru/20230316/konvasel-1858395509.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр гинцбург, общество