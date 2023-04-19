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В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19
В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2023
В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19
Обновленная вакцина от коронавируса появится в России к августу-сентябрю, но, как показывает опыт, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T06:23
2023-04-19T06:23
2023-04-19T06:23
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александр гинцбург
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Обновленная вакцина от коронавируса появится в России к августу-сентябрю, но, как показывает опыт, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому процедура обновления должна занимать не больше трех месяцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Как показывает опыт института Гамалеи, каждые 10 месяцев вакцину надо обновлять, поэтому процедура обновления должна занимать от силы 2-3 месяца. Сейчас это, конечно, будет больше, скорее всего, в этот раз обновленная вакцина появится к августу - сентябрю", - сказал Гинцбург. Ранее сообщалось, что центр Гамалеи уже подал все документы для обновления состава вакцины против COVID-19, за исключением одного, в котором определяется состав препарата, специалисты центра выбирают оптимальный.
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россия, александр гинцбург, общество
Россия, Александр Гинцбург, Общество
В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19
Гинцбург: обновленная вакцина от COVID-19 появится в России к августу-сентябрю
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Обновленная вакцина от коронавируса появится в России к августу-сентябрю, но, как показывает опыт, обновлять ее состав нужно каждые 10 месяцев, поэтому процедура обновления должна занимать не больше трех месяцев, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Как показывает опыт института Гамалеи, каждые 10 месяцев вакцину надо обновлять, поэтому процедура обновления должна занимать от силы 2-3 месяца. Сейчас это, конечно, будет больше, скорее всего, в этот раз обновленная вакцина появится к августу - сентябрю", - сказал Гинцбург.
Вакцину от COVID-19 "Конвасэл" теперь можно вводить однократно
Ранее сообщалось, что центр Гамалеи уже подал все документы для обновления состава вакцины против COVID-19, за исключением одного, в котором определяется состав препарата, специалисты центра выбирают оптимальный.