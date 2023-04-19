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Преподаватель МГУ заявила, что ФБР "присматривалось" к работе ее центра - РИА Новости, 19.04.2023
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10:59 19.04.2023
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Преподаватель МГУ заявила, что ФБР "присматривалось" к работе ее центра
Преподаватель МГУ заявила, что ФБР "присматривалось" к работе ее центра - РИА Новости, 19.04.2023
Преподаватель МГУ заявила, что ФБР "присматривалось" к работе ее центра
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США начали проявлять повышенное внимание к работе центра поддержки и развития общественных инициатив... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:59
2023-04-19T10:59
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США начали проявлять повышенное внимание к работе центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" задолго до введения санкций, а американские участники программы Meeting Russia жаловались, что после их возвращения из России с ними беседовали представители ведомства, рассказала РИА Новости глава центра и преподаватель МГУ Наталья Бурлинова, которой накануне минюст США предъявил обвинение. Во вторник ведомство предъявило обвинение четырем гражданам России, среди которых названа и Бурлинова. Ее обвиняют в якобы имевшем место сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США, остальным предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию. В июле 2022 года против Бурлиновой были введены американские санкции. Теперь Бурлинову подозревают в сборе информации об американских гражданах. Она добавила, что не придавала этому значения, потому что деятельность ее центра – открытая. По ее предположению, решение о выдвижении против нее обвинений может быть связано с арестом в Москве за шпионаж корреспондента Wall Street Journal Ивана Гершковича. Она также полагает, что в предъявлении ей обвинений могли сыграть определенную роль уехавшие в США после начала СВО российские граждане, которые ранее участвовали в работе американских НКО и помогали составлять доклады с обвинениями в адрес российских неправительственных организаций. "Был такой доклад, и наша организация там фигурировала. Я думаю, что без действий тех лиц, которые поехали в Штаты уже после начала специальной военной операции - а таких было несколько человек, - тоже не обошлось... В то время, когда одним влепляют санкции, другие получают визы США - это очень показательный момент", - считает Бурлинова.
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сша, россия, федеральное бюро расследований сша, в мире
США, Россия, Федеральное бюро расследований США, В мире
Преподаватель МГУ заявила, что ФБР "присматривалось" к работе ее центра

Обвиненная в США преподаватель МГУ Бурлинова: ФБР присматривалось к работе ее центра

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США начали проявлять повышенное внимание к работе центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" задолго до введения санкций, а американские участники программы Meeting Russia жаловались, что после их возвращения из России с ними беседовали представители ведомства, рассказала РИА Новости глава центра и преподаватель МГУ Наталья Бурлинова, которой накануне минюст США предъявил обвинение.
Во вторник ведомство предъявило обвинение четырем гражданам России, среди которых названа и Бурлинова. Ее обвиняют в якобы имевшем место сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США, остальным предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию. В июле 2022 года против Бурлиновой были введены американские санкции. Теперь Бурлинову подозревают в сборе информации об американских гражданах.
«
"Должна заметить, что к нам агенты ФБР стали присматриваться гораздо раньше, чем прозвучали эти санкционные обвинения. Я думаю, вернее, я уверена, и некоторые участники об этом говорили американские, что когда они возвращались домой, с ними проводились интервью на предмет того, что они делали в России, где они участвовали. И некоторые участники говорили, что вот к ним такое пристальное внимание", - сказала Буроинова.
Она добавила, что не придавала этому значения, потому что деятельность ее центра – открытая.
«
"Всегда можно спросить у нас напрямую, чем мы занимаемся. И никакой вербовочной деятельности с участниками мы тут не ведем", - отметила преподаватель.
По ее предположению, решение о выдвижении против нее обвинений может быть связано с арестом в Москве за шпионаж корреспондента Wall Street Journal Ивана Гершковича.
«
"Мне кажется, что это может быть ответ на какие-то действия российских правоохранительных органов, потому что американцы хотят, чтобы и у них был список из числа российских граждан", - сказала Бурлинова.
Она также полагает, что в предъявлении ей обвинений могли сыграть определенную роль уехавшие в США после начала СВО российские граждане, которые ранее участвовали в работе американских НКО и помогали составлять доклады с обвинениями в адрес российских неправительственных организаций.
"Был такой доклад, и наша организация там фигурировала. Я думаю, что без действий тех лиц, которые поехали в Штаты уже после начала специальной военной операции - а таких было несколько человек, - тоже не обошлось... В то время, когда одним влепляют санкции, другие получают визы США - это очень показательный момент", - считает Бурлинова.
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