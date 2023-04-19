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Болгария запретила импорт продовольствия с Украины - РИА Новости, 19.04.2023
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13:33 19.04.2023 (обновлено: 13:47 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/bolgariya-1866312671.html
Болгария запретила импорт продовольствия с Украины
Болгария запретила импорт продовольствия с Украины - РИА Новости, 19.04.2023
Болгария запретила импорт продовольствия с Украины
Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов, сообщило в среду радио Bulgaria со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:33
2023-04-19T13:47
украина
болгария
в мире
продовольствие
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов, сообщило в среду радио Bulgaria со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева. По словам Донева, решение было принято в связи с тем, что за прошедший год в стране остались значительные объёмы продовольствия, что нарушило продовольственные цепочки. Такая ситуация может грозить болгарскому бизнесу "крайне серьезными" последствиями, отметил он. Донев выразил надежду, что Брюссель поймет позицию ряда стран, принявших аналогичное решение. Болгария остается солидарна с Украиной, однако "банкротство болгарских фермеров" не внесет вклад в поддержку Киева, добавил он. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия.
https://ria.ru/20230419/produktsiya-1866288103.html
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украина, болгария, в мире, продовольствие
Украина, Болгария, В мире, Продовольствие
Болгария запретила импорт продовольствия с Украины

Болгария временно запретила импорт продовольствия с Украины за исключением транзита

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievФлаги у здания Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Флаги у здания Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Флаги у здания Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов, сообщило в среду радио Bulgaria со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева.
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"Временный премьер-министр Гылыб Донев объявил в начале заседания правительства о том, что Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины за исключением транзитных товаров", - говорится в сообщении радиостанции.
По словам Донева, решение было принято в связи с тем, что за прошедший год в стране остались значительные объёмы продовольствия, что нарушило продовольственные цепочки. Такая ситуация может грозить болгарскому бизнесу "крайне серьезными" последствиями, отметил он.
Донев выразил надежду, что Брюссель поймет позицию ряда стран, принявших аналогичное решение. Болгария остается солидарна с Украиной, однако "банкротство болгарских фермеров" не внесет вклад в поддержку Киева, добавил он.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия.
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