https://ria.ru/20230419/bolgariya-1866312671.html
Болгария запретила импорт продовольствия с Украины
Болгария запретила импорт продовольствия с Украины - РИА Новости, 19.04.2023
Болгария запретила импорт продовольствия с Украины
Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов, сообщило в среду радио Bulgaria со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:33
2023-04-19T13:33
2023-04-19T13:47
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов, сообщило в среду радио Bulgaria со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева. По словам Донева, решение было принято в связи с тем, что за прошедший год в стране остались значительные объёмы продовольствия, что нарушило продовольственные цепочки. Такая ситуация может грозить болгарскому бизнесу "крайне серьезными" последствиями, отметил он. Донев выразил надежду, что Брюссель поймет позицию ряда стран, принявших аналогичное решение. Болгария остается солидарна с Украиной, однако "банкротство болгарских фермеров" не внесет вклад в поддержку Киева, добавил он. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия.
https://ria.ru/20230419/produktsiya-1866288103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, болгария, в мире, продовольствие
Украина, Болгария, В мире, Продовольствие
Болгария запретила импорт продовольствия с Украины
Болгария временно запретила импорт продовольствия с Украины за исключением транзита