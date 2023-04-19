https://ria.ru/20230419/bolgariya-1866312671.html

Болгария запретила импорт продовольствия с Украины

Болгария запретила импорт продовольствия с Украины - РИА Новости, 19.04.2023

Болгария запретила импорт продовольствия с Украины

Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов, сообщило в среду радио Bulgaria со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:33

2023-04-19T13:33

2023-04-19T13:47

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болгария

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продовольствие

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов, сообщило в среду радио Bulgaria со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева. По словам Донева, решение было принято в связи с тем, что за прошедший год в стране остались значительные объёмы продовольствия, что нарушило продовольственные цепочки. Такая ситуация может грозить болгарскому бизнесу "крайне серьезными" последствиями, отметил он. Донев выразил надежду, что Брюссель поймет позицию ряда стран, принявших аналогичное решение. Болгария остается солидарна с Украиной, однако "банкротство болгарских фермеров" не внесет вклад в поддержку Киева, добавил он. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия.

https://ria.ru/20230419/produktsiya-1866288103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, болгария, в мире, продовольствие