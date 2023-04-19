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Возле станции метро "Физтех" проведут благоустройство территории - РИА Новости, 19.04.2023
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09:34 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/blagoustroystvo-1866243500.html
Возле станции метро "Физтех" проведут благоустройство территории
Возле станции метро "Физтех" проведут благоустройство территории - РИА Новости, 19.04.2023
Возле станции метро "Физтех" проведут благоустройство территории
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:34
2023-04-19T09:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Сделаем для местных жителей и приезжающих гостей современную пешеходную зону, оборудуем скейт-парк для молодого поколения. На финальном этапе проведем озеленение: высадим зеленые насаждения, обустроим газоны и цветники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в границы работ войдут прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корпус 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, Проектируемый проезд 6260, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау. "На пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, будет организовано пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни сделаем спортивную площадку с теннисными столами и современным оборудованием. Обустроим дорожки и ландшафтные горки, установим навесы, скамейки и городские качели", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корпус 1 появится скейт-парк с зеленой зоной отдыха вокруг, там поставят оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли.
https://ria.ru/20230404/blagoustroystvo-1863602842.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество
Возле станции метро "Физтех" проведут благоустройство территории

Пешеходное пространство и скейт-парк появятся возле станции метро "Физтех" в Москве

© Пресс-служба МоскомархитектурыПроект станции метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии в Москве
Проект станции метро Физтех Люблинско-Дмитровской линии в Москве
© Пресс-служба Москомархитектуры
Проект станции метро "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Сделаем для местных жителей и приезжающих гостей современную пешеходную зону, оборудуем скейт-парк для молодого поколения. На финальном этапе проведем озеленение: высадим зеленые насаждения, обустроим газоны и цветники", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в границы работ войдут прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корпус 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, Проектируемый проезд 6260, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау.
"На пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, будет организовано пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни сделаем спортивную площадку с теннисными столами и современным оборудованием. Обустроим дорожки и ландшафтные горки, установим навесы, скамейки и городские качели", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корпус 1 появится скейт-парк с зеленой зоной отдыха вокруг, там поставят оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли.
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