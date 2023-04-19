https://ria.ru/20230419/blagoustroystvo-1866243500.html

Возле станции метро "Физтех" проведут благоустройство территории

Возле станции метро "Физтех" проведут благоустройство территории - РИА Новости, 19.04.2023

Возле станции метро "Физтех" проведут благоустройство территории

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:34

2023-04-19T09:34

2023-04-19T09:34

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Сделаем для местных жителей и приезжающих гостей современную пешеходную зону, оборудуем скейт-парк для молодого поколения. На финальном этапе проведем озеленение: высадим зеленые насаждения, обустроим газоны и цветники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в границы работ войдут прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корпус 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, Проектируемый проезд 6260, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау. "На пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, будет организовано пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни сделаем спортивную площадку с теннисными столами и современным оборудованием. Обустроим дорожки и ландшафтные горки, установим навесы, скамейки и городские качели", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корпус 1 появится скейт-парк с зеленой зоной отдыха вокруг, там поставят оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли.

https://ria.ru/20230404/blagoustroystvo-1863602842.html

https://ria.ru/20230415/moskva-1865566606.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество