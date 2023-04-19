https://ria.ru/20230419/berbok-1866261315.html
В Австрии призвали отменить Бербок после ее слов в Китае
В Австрии призвали отменить Бербок после ее слов в Китае - РИА Новости, 19.04.2023
В Австрии призвали отменить Бербок после ее слов в Китае
Читатели Exxpress осудили главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что подрыв "Северных потоков" не имел негативных последствий для... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:58
2023-04-19T10:58
2023-04-19T11:49
в мире
германия
австрия
китай
анналена бербок
сеймур херш
военно-морские силы сша
северный поток
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читатели Exxpress осудили главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что подрыв "Северных потоков" не имел негативных последствий для энергетики и природы."СМИ просто обязаны игнорировать сообщения этого человека", — написал один из комментаторов."США взорвали немецкий трубопровод, и министр иностранных дел Германии говорит, что все в порядке, не о чем беспокоиться", — иронично заметил второй."Вы уверены, что она министр иностранных дел Германии?" — задался вопросом третий."Меня не интересует, что говорит Анналена Бербок", — отрезал еще один пользователь."Она глупа, но послушно выполняет отданные ей приказы", — заключили участники дискуссии.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября. Россия считает это актом международного терроризма. Как утверждает американский журналист Сеймур Херш, взрывчатку под газопроводы летом прошлого года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops 2022, а привели ее в действие норвежцы. Поводом для диверсии, по словам Херша, стали опасения президента Джо Байдена в том, что Германия, получающая газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230418/berbok-1865957657.html
https://ria.ru/20230412/rassledovanie-1864906942.html
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в мире, германия, австрия, китай, анналена бербок, сеймур херш, военно-морские силы сша, северный поток
В мире, Германия, Австрия, Китай, Анналена Бербок, Сеймур Херш, Военно-морские силы США, Северный поток
В Австрии призвали отменить Бербок после ее слов в Китае
Читатели Exxpress раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок после ее слов о "Северных потоках"
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Читатели Exxpress
осудили главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что подрыв "Северных потоков" не имел негативных последствий для энергетики и природы.
"СМИ просто обязаны игнорировать сообщения этого человека", — написал один из комментаторов.
"США взорвали немецкий трубопровод, и министр иностранных дел Германии говорит, что все в порядке, не о чем беспокоиться", — иронично заметил второй.
"Вы уверены, что она министр иностранных дел Германии?" — задался вопросом третий.
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"Меня не интересует, что говорит Анналена Бербок", — отрезал еще один пользователь.
"Она глупа, но послушно выполняет отданные ей приказы", — заключили участники дискуссии.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября. Россия считает это актом международного терроризма. Как утверждает американский журналист Сеймур Херш, взрывчатку под газопроводы летом прошлого года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops 2022, а привели ее в действие норвежцы. Поводом для диверсии, по словам Херша, стали опасения президента Джо Байдена в том, что Германия, получающая газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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