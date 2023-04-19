https://ria.ru/20230419/berbok-1866261315.html

В Австрии призвали отменить Бербок после ее слов в Китае

В Австрии призвали отменить Бербок после ее слов в Китае - РИА Новости, 19.04.2023

В Австрии призвали отменить Бербок после ее слов в Китае

Читатели Exxpress осудили главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что подрыв "Северных потоков" не имел негативных последствий для... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:58

2023-04-19T10:58

2023-04-19T11:49

в мире

германия

австрия

китай

анналена бербок

сеймур херш

военно-морские силы сша

северный поток

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Читатели Exxpress осудили главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявления о том, что подрыв "Северных потоков" не имел негативных последствий для энергетики и природы."СМИ просто обязаны игнорировать сообщения этого человека", — написал один из комментаторов."США взорвали немецкий трубопровод, и министр иностранных дел Германии говорит, что все в порядке, не о чем беспокоиться", — иронично заметил второй."Вы уверены, что она министр иностранных дел Германии?" — задался вопросом третий."Меня не интересует, что говорит Анналена Бербок", — отрезал еще один пользователь."Она глупа, но послушно выполняет отданные ей приказы", — заключили участники дискуссии.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября. Россия считает это актом международного терроризма. Как утверждает американский журналист Сеймур Херш, взрывчатку под газопроводы летом прошлого года заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops 2022, а привели ее в действие норвежцы. Поводом для диверсии, по словам Херша, стали опасения президента Джо Байдена в том, что Германия, получающая газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230418/berbok-1865957657.html

https://ria.ru/20230412/rassledovanie-1864906942.html

германия

австрия

китай

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в мире, германия, австрия, китай, анналена бербок, сеймур херш, военно-морские силы сша, северный поток