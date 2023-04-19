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Пропавшую в Балашихе девочку нашли мертвой на месте гибели матери - РИА Новости, 19.04.2023
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11:39 19.04.2023 (обновлено: 17:35 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/balashikha-1866271268.html
Пропавшую в Балашихе девочку нашли мертвой на месте гибели матери
Пропавшую в Балашихе девочку нашли мертвой на месте гибели матери - РИА Новости, 19.04.2023
Пропавшую в Балашихе девочку нашли мертвой на месте гибели матери
В Балашихе нашли тело трехлетней девочки, которая считалась пропавшей после гибели ее матери, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:39
2023-04-19T17:35
происшествия
балашиха
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Балашихе нашли тело трехлетней девочки, которая считалась пропавшей после гибели ее матери, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.Тело женщины обнаружили накануне на козырьке подъезда одного из домов. Позже выяснилось, что у нее была трехлетняя дочка, ее начали искать, следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Правоохранители проверили квартиру погибшей, прилегающую территорию, канализационные коллекторы и побережье реки Пехорка неподалеку."В ходе детального осмотра места падения женщины в Балашихе обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда — с травмами, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры", — сказала Врадий.На месте продолжают работать следователи и криминалисты, добавила она.
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балашиха
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Осмотр места гибели женщины и ребенка в Балашихе
В Балашихе нашли тело трехлетней девочки, которая считалась пропавшей после гибели ее матери, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Тело женщины обнаружили накануне на козырьке подъезда одного из домов. Позже выяснилось, что у нее была трехлетняя дочка — ее начали искать, следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Правоохранители проверили квартиру погибшей, прилегающую территорию, канализационные коллекторы и побережье реки Пехорка неподалеку.
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происшествия, балашиха, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшую в Балашихе девочку нашли мертвой на месте гибели матери

СК: тело трехлетней девочки нашли рядом с местом гибели ее матери в Балашихе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Балашихе нашли тело трехлетней девочки, которая считалась пропавшей после гибели ее матери, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Тело женщины обнаружили накануне на козырьке подъезда одного из домов. Позже выяснилось, что у нее была трехлетняя дочка, ее начали искать, следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Правоохранители проверили квартиру погибшей, прилегающую территорию, канализационные коллекторы и побережье реки Пехорка неподалеку.
"В ходе детального осмотра места падения женщины в Балашихе обнаружено тело девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда — с травмами, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры", — сказала Врадий.
На месте продолжают работать следователи и криминалисты, добавила она.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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ПроисшествияБалашихаРоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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