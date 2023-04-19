https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866438963.html
СМИ: под Артемовском уничтожили участника поджога Дома профсоюзов в Одессе
СМИ: под Артемовском уничтожили участника поджога Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 19.04.2023
СМИ: под Артемовском уничтожили участника поджога Дома профсоюзов в Одессе
Под Артемовском уничтожили украинского боевика Александра Станкова, причастного к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, пишет Obozrevatel. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:44
2023-04-19T18:44
2023-04-19T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
артемовский
одесса
киев
вооруженные силы украины
антимайдан
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Под Артемовском уничтожили украинского боевика Александра Станкова, причастного к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, пишет Obozrevatel."Боец получил несовместимое с жизнью ранение на Бахмутском (Артемовском. — Прим. ред.) направлении", — говорится в публикации.Уточняется, что с начала спецоперации он воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.В Одессе 2 мая 2014 года поддерживающие Майдан радикалы и футбольные "ультрас" подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Многие из тех, кто пытался спастись, попали под обстрел. Жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорели заживо, еще 250 пострадали.Международные организации не раз указывали киевским властям на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали наказать виновных за гибель людей. При этом судебный процесс по делу затягивается и следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех причин произошедшего.
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866387285.html
https://ria.ru/20220930/putin-1820614567.html
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в мире, артемовский, одесса, киев, вооруженные силы украины, антимайдан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовский, Одесса, Киев, Вооруженные силы Украины, Антимайдан
СМИ: под Артемовском уничтожили участника поджога Дома профсоюзов в Одессе
Участника поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году Станкова уничтожили под Артемовском