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Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске - РИА Новости, 19.04.2023
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16:34 19.04.2023 (обновлено: 17:58 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866387640.html
Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске
Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске - РИА Новости, 19.04.2023
Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки российских войск продолжают бои за Артемовск – "штурмовики" овладели еще тремя кварталами в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:34
2023-04-19T17:58
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
артемовск
воздушно-десантные войска россии
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки российских войск продолжают бои за Артемовск – "штурмовики" овладели еще тремя кварталами в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, сообщило Минобороны в Telegram-канале."На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин", - сообщили в Минобороны.В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов."За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач", - уточнили в российском военном ведомстве.
россия
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россия, безопасность, артемовск, воздушно-десантные войска россии, в мире
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, В мире
Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске

Минобороны: штурмовые отряды ВС России за сутки освободили еще три квартала в Артемовске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки российских войск продолжают бои за Артемовск – "штурмовики" овладели еще тремя кварталами в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин", - сообщили в Минобороны.
В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов.
"За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач", - уточнили в российском военном ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 апреля, 15:34
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАртемовскВоздушно-десантные войска РоссииВ мире
 
 
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