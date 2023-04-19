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Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске
Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске - РИА Новости, 19.04.2023
Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки российских войск продолжают бои за Артемовск – "штурмовики" овладели еще тремя кварталами в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:34
2023-04-19T16:34
2023-04-19T17:58
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
артемовск
воздушно-десантные войска россии
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки российских войск продолжают бои за Артемовск – "штурмовики" овладели еще тремя кварталами в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, сообщило Минобороны в Telegram-канале."На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин", - сообщили в Минобороны.В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов."За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач", - уточнили в российском военном ведомстве.
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россия, безопасность, артемовск, воздушно-десантные войска россии, в мире
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, В мире
Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске
Минобороны: штурмовые отряды ВС России за сутки освободили еще три квартала в Артемовске