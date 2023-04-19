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Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске

Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске - РИА Новости, 19.04.2023

Российские войска освободили еще три квартала в Артемовске

Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки российских войск продолжают бои за Артемовск – "штурмовики" овладели еще тремя кварталами в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:34

2023-04-19T16:34

2023-04-19T17:58

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

артемовск

воздушно-десантные войска россии

в мире

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки российских войск продолжают бои за Артемовск – "штурмовики" овладели еще тремя кварталами в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, сообщило Минобороны в Telegram-канале."На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин", - сообщили в Минобороны.В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов."За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач", - уточнили в российском военном ведомстве.

россия

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россия, безопасность, артемовск, воздушно-десантные войска россии, в мире