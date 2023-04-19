Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон
Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил Южной группировки российских войск продолжают бои за Артемовск — они взяли под контроль еще три квартала, сообщило Минобороны.
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"На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовска. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин", — говорится в сводке.
Поддержку штурмовым отрядам оказывали также оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией.
"За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач", — уточнили в военном ведомстве.
Украинская армия пыталась контратаковать в районе сел Ступочки и Красное, а также в северо-западной и центральной частях Артемовска, но все эти попытки были пресечены.
Всего за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении:
- около 380 военнослужащих;
- танк;
- две боевые машины пехоты;
- пять боевых бронированных машин;
- восемь автомобилей;
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- гаубицу Д-20;
- боевую машину РСЗО "Град".
А в районе Красногоровки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.
На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. Однако говорить о полном окружении города, по его словам, еще рано.
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