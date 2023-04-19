https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866387285.html

Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон

Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон - РИА Новости, 19.04.2023

Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон

Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил Южной группировки российских войск продолжают бои за Артемовск — они взяли под контроль еще три квартала, сообщило... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:34

2023-04-19T16:34

2023-04-19T17:15

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

воздушно-десантные войска россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866399990_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_d30fff44ef1aa1591de00b3cde136969.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил Южной группировки российских войск продолжают бои за Артемовск — они взяли под контроль еще три квартала, сообщило Минобороны.Поддержку штурмовым отрядам оказывали также оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией. "За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач", — уточнили в военном ведомстве.Украинская армия пыталась контратаковать в районе сел Ступочки и Красное, а также в северо-западной и центральной частях Артемовска, но все эти попытки были пресечены. Всего за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении:А в районе Красногоровки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. Однако говорить о полном окружении города, по его словам, еще рано.

https://radiosputnik.ria.ru/20230419/artemovsk-1866237368.html

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии