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Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 19.04.2023 (обновлено: 17:15 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866387285.html
Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон
Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон - РИА Новости, 19.04.2023
Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон
Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил Южной группировки российских войск продолжают бои за Артемовск — они взяли под контроль еще три квартала, сообщило... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:34
2023-04-19T17:15
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил Южной группировки российских войск продолжают бои за Артемовск — они взяли под контроль еще три квартала, сообщило Минобороны.Поддержку штурмовым отрядам оказывали также оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией. "За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач", — уточнили в военном ведомстве.Украинская армия пыталась контратаковать в районе сел Ступочки и Красное, а также в северо-западной и центральной частях Артемовска, но все эти попытки были пресечены. Всего за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении:А в районе Красногоровки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. Однако говорить о полном окружении города, по его словам, еще рано.
https://radiosputnik.ria.ru/20230419/artemovsk-1866237368.html
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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России
Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон

Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил Южной группировки российских войск продолжают бои за Артемовск — они взяли под контроль еще три квартала, сообщило Минобороны.
«

"На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовска. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин", — говорится в сводке.

Поддержку штурмовым отрядам оказывали также оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией.
"За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач", — уточнили в военном ведомстве.
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Российские силы в Артемовске выбили ВСУ с территории швейной фабрики
Вчера, 08:52
Украинская армия пыталась контратаковать в районе сел Ступочки и Красное, а также в северо-западной и центральной частях Артемовска, но все эти попытки были пресечены.
Всего за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении:
  • около 380 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • пять боевых бронированных машин;
  • восемь автомобилей;
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • гаубицу Д-20;
  • боевую машину РСЗО "Град".
А в районе Красногоровки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что российские подразделения взяли под контроль 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. Однако говорить о полном окружении города, по его словам, еще рано.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
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