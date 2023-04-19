https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866259800.html
В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время
В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время - РИА Новости, 19.04.2023
В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время
Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска, вопрос взятия города будет решен в ближайшее время, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:53
2023-04-19T10:53
2023-04-19T11:06
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска, вопрос взятия города будет решен в ближайшее время, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."В любом случае Артемовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени. На данный момент мы близки к тому, что около 90% территории самого города практически под контролем наших сил. Все дороги сейчас под контролем нашей артиллерии", - рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866225981.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время
Гагин заявил, что российские подразделения контролируют уже около 90 процентов Артемовска