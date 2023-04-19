https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866259800.html

В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время

В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время - РИА Новости, 19.04.2023

В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время

Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска, вопрос взятия города будет решен в ближайшее время, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:53

2023-04-19T10:53

2023-04-19T11:06

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска, вопрос взятия города будет решен в ближайшее время, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."В любом случае Артемовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени. На данный момент мы близки к тому, что около 90% территории самого города практически под контролем наших сил. Все дороги сейчас под контролем нашей артиллерии", - рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866225981.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр