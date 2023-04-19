Рейтинг@Mail.ru
В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 19.04.2023 (обновлено: 11:06 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866259800.html
В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время
В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время - РИА Новости, 19.04.2023
В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время
Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска, вопрос взятия города будет решен в ближайшее время, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:53
2023-04-19T11:06
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013402_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_eef3e6dc6a2dd122466712b5eb7137d3.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска, вопрос взятия города будет решен в ближайшее время, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."В любом случае Артемовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени. На данный момент мы близки к тому, что около 90% территории самого города практически под контролем наших сил. Все дороги сейчас под контролем нашей артиллерии", - рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866225981.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013402_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1f892de171a88a8cdbd1b4e68a66c5fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что вопрос взятия Артемовска решат в ближайшее время

Гагин заявил, что российские подразделения контролируют уже около 90 процентов Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушения в центре Артемовска
Разрушения в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разрушения в центре Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска, вопрос взятия города будет решен в ближайшее время, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"В любом случае Артемовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени. На данный момент мы близки к тому, что около 90% территории самого города практически под контролем наших сил. Все дороги сейчас под контролем нашей артиллерии", - рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону
Вчера, 06:52
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала