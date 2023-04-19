https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866224892.html
Российский боец: ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости
Российский боец: ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости - РИА Новости, 19.04.2023
Российский боец: ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости
Украинские силовики строили часть укреплений в Артемовске для создания видимости хорошо подготовленной обороны города, рассказал РИА Новости боец группы... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T06:15
2023-04-19T06:15
2023-04-19T09:27
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АРТЕМОВСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские силовики строили часть укреплений в Артемовске для создания видимости хорошо подготовленной обороны города, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". По его словам, основными укреплениями для обороны у ВСУ становились жилые многоэтажные дома и частный сектор, а линии окопов и построенные укрепления делались больше для видимости, так как украинские войска не вели бой оттуда. Штурмовик показал корреспонденту РИА Новости блиндаж, установленный на самом въезде в центральную часть города. "Это вот у них вот такое укрепление было построено, чисто для вида. Там никто не сидел из ВСУ. Чисто для вида обороны Бахмута. Если дальше посмотрите, ни на одном перекрестке таких бойниц нет", - сказал он. Группа "Вагнер" продолжает отодвигать силы Киева из центральных кварталов Артемовска на запад. Основные бои идут за железнодорожный узел. В ближайших кварталах к центру боец "Вагнера" отметил наличие окопов, в которых вообще не было противника. "Также встречались такие вот окопы, укропы рыли их для обороны, но в них сами не сидели и не отстреливались даже. То есть для вида нарыли. Показали видимость, что Бахмут у них защищен", - рассказал боец. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866225981.html
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Боец "Вагнера" о зачищенных участках Артемовска и ситуации в городе
Боец "Вагнера" о зачищенных участках Артемовска и ситуации в городе
2023-04-19T06:15
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артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский боец: ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости
Боец ЧВК "Вагнер" заявил о строительстве ВСУ части укреплений в Артемовске для видимости
АРТЕМОВСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские силовики строили часть укреплений в Артемовске для создания видимости хорошо подготовленной обороны города, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".
По его словам, основными укреплениями для обороны у ВСУ
становились жилые многоэтажные дома и частный сектор, а линии окопов и построенные укрепления делались больше для видимости, так как украинские войска не вели бой оттуда.
Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону
Штурмовик показал корреспонденту РИА Новости блиндаж, установленный на самом въезде в центральную часть города.
"Это вот у них вот такое укрепление было построено, чисто для вида. Там никто не сидел из ВСУ. Чисто для вида обороны Бахмута. Если дальше посмотрите, ни на одном перекрестке таких бойниц нет", - сказал он.
Группа "Вагнер" продолжает отодвигать силы Киева
из центральных кварталов Артемовска на запад. Основные бои идут за железнодорожный узел. В ближайших кварталах к центру боец "Вагнера" отметил наличие окопов, в которых вообще не было противника.
"Также встречались такие вот окопы, укропы рыли их для обороны, но в них сами не сидели и не отстреливались даже. То есть для вида нарыли. Показали видимость, что Бахмут у них защищен", - рассказал боец.
Артемовск (на Украине
официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка
. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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