https://ria.ru/20230419/akademiya-1866295213.html

Бочкарев: на севере Москвы сдали академию спорта "Динамо"

Бочкарев: на севере Москвы сдали академию спорта "Динамо" - РИА Новости, 19.04.2023

Бочкарев: на севере Москвы сдали академию спорта "Динамо"

В районе Аэропорт на севере Москвы сдали многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Динамо", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:43

2023-04-19T12:43

2023-04-19T12:43

андрей бочкарев

мосгосстройнадзор

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В районе Аэропорт на севере Москвы сдали многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Динамо", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В апреле 2023 года Всероссийское физкультурно-спортивное общество отмечает столетний юбилей. К этой памятной дате в историческом месте у Петровского парка начнет работу современный спортивно-тренировочный комплекс площадью около 30 тысяч квадратных метров. На данный момент Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Заммэра отметил, что здание станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион "ВТБ Арена". Трехэтажный спорткомплекс (улица Юрия Никулина, 3) оснащен всем необходимым для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта. В соревновательном режиме он сможет принять до 570 участников и 1,5 тысячи зрителей, указывается в сообщении. В сообщении добавляется что в универсальном спортзале с трибунами вместимостью до 1 тысячи человек можно будет заниматься волейболом, баскетболом и гандболом. Футбольные тренировки будут проходить в манеже с искусственным газоном российского производства. Отдельно расположен зал спортивной гимнастики с зоной хореографии. Блок единоборств откроется на втором этаже. В сообщении добавляется, что эксплуатируемая кровля здания связывает парковый комплекс с офисно-жилой застройкой и сохраняет существующие пешеходные маршруты района.

https://ria.ru/20230321/bochkarev-1859388295.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, мосгосстройнадзор, москва, стройкомплекс москвы