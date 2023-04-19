https://ria.ru/20230419/akademiya-1866295213.html
Бочкарев: на севере Москвы сдали академию спорта "Динамо"
Бочкарев: на севере Москвы сдали академию спорта "Динамо" - РИА Новости, 19.04.2023
Бочкарев: на севере Москвы сдали академию спорта "Динамо"
В районе Аэропорт на севере Москвы сдали многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Динамо", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:43
2023-04-19T12:43
2023-04-19T12:43
андрей бочкарев
мосгосстройнадзор
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В районе Аэропорт на севере Москвы сдали многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Динамо", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В апреле 2023 года Всероссийское физкультурно-спортивное общество отмечает столетний юбилей. К этой памятной дате в историческом месте у Петровского парка начнет работу современный спортивно-тренировочный комплекс площадью около 30 тысяч квадратных метров. На данный момент Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Заммэра отметил, что здание станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион "ВТБ Арена". Трехэтажный спорткомплекс (улица Юрия Никулина, 3) оснащен всем необходимым для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта. В соревновательном режиме он сможет принять до 570 участников и 1,5 тысячи зрителей, указывается в сообщении. В сообщении добавляется что в универсальном спортзале с трибунами вместимостью до 1 тысячи человек можно будет заниматься волейболом, баскетболом и гандболом. Футбольные тренировки будут проходить в манеже с искусственным газоном российского производства. Отдельно расположен зал спортивной гимнастики с зоной хореографии. Блок единоборств откроется на втором этаже. В сообщении добавляется, что эксплуатируемая кровля здания связывает парковый комплекс с офисно-жилой застройкой и сохраняет существующие пешеходные маршруты района.
https://ria.ru/20230321/bochkarev-1859388295.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, мосгосстройнадзор, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Мосгосстройнадзор, Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В районе Аэропорт на севере Москвы сдали многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Динамо", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В апреле 2023 года Всероссийское физкультурно-спортивное общество отмечает столетний юбилей. К этой памятной дате в историческом месте у Петровского парка начнет работу современный спортивно-тренировочный комплекс площадью около 30 тысяч квадратных метров. На данный момент Мосгосстройнадзор
оформил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Заммэра отметил, что здание станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион "ВТБ Арена
".
Трехэтажный спорткомплекс (улица Юрия Никулина, 3) оснащен всем необходимым для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта. В соревновательном режиме он сможет принять до 570 участников и 1,5 тысячи зрителей, указывается в сообщении.
«
"На ледовой арене оборудована площадка по стандарту НХЛ размером 60 на 26 метров и установлены трибуны вместимостью 100 человек. Для хоккеистов откроется зал "сухой" разминки, а для фигуристов выделен зал хореографии. Также в здании будут функционировать тренажерный зал, сушильные и комнаты для заточки коньков", - отмечается в нем.
В сообщении добавляется что в универсальном спортзале с трибунами вместимостью до 1 тысячи человек можно будет заниматься волейболом, баскетболом и гандболом. Футбольные тренировки будут проходить в манеже с искусственным газоном российского производства. Отдельно расположен зал спортивной гимнастики с зоной хореографии. Блок единоборств откроется на втором этаже.
«
"Помимо спортивной части, в комплексе начнет работу медицинский блок с массажным кабинетом, посетителям будут доступны несколько саун, в том числе инфракрасные. Проектом предусмотрено три буфета: для воспитанников академии, сотрудников и еще один для зрителей", - цитирует пресс-служба Бочкарева.
В сообщении добавляется, что эксплуатируемая кровля здания связывает парковый комплекс с офисно-жилой застройкой и сохраняет существующие пешеходные маршруты района.
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