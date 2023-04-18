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Блинкен рассказал о состоянии арестованного в России журналиста WSJ - РИА Новости, 18.04.2023
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08:34 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/zhurnalist-1865976984.html
Блинкен рассказал о состоянии арестованного в России журналиста WSJ
Блинкен рассказал о состоянии арестованного в России журналиста WSJ - РИА Новости, 18.04.2023
Блинкен рассказал о состоянии арестованного в России журналиста WSJ
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что американский посол в РФ Линн Трейси посетила арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:34
2023-04-18T08:34
в мире
россия
сша
москва
эван гершкович
линн трейси
энтони блинкен
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что американский посол в РФ Линн Трейси посетила арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича, он чувствует себя хорошо физически и эмоционально. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865950761.html
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в мире, россия, сша, москва, эван гершкович, линн трейси, энтони блинкен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), g7
В мире, Россия, США, Москва, Эван Гершкович, Линн Трейси, Энтони Блинкен, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), G7
Блинкен рассказал о состоянии арестованного в России журналиста WSJ

Госсекретарь США Блинкен: арестованный в России журналист WSJ чувствует себя хорошо

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что американский посол в РФ Линн Трейси посетила арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича, он чувствует себя хорошо физически и эмоционально.
«
"Да, посол Трейси смогли посетить Гершковича в тюрьме в Москве. Я могу лишь говорить, исходя из того, о чем мне рассказала посол Трейси, что он физически здоров и находится в хорошем эмоциональном состоянии с учетом текущих обстоятельств. Мы продолжаем призывать к его немедленному освобождению из этого несправедливого заключения", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу
Вчера, 23:13
 
В миреРоссияСШАМоскваЭван ГершковичЛинн ТрейсиЭнтони БлинкенФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)G7
 
 
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