Блинкен рассказал о состоянии арестованного в России журналиста WSJ
Госсекретарь США Блинкен: арестованный в России журналист WSJ чувствует себя хорошо
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что американский посол в РФ Линн Трейси посетила арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича, он чувствует себя хорошо физически и эмоционально.
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"Да, посол Трейси смогли посетить Гершковича в тюрьме в Москве. Я могу лишь говорить, исходя из того, о чем мне рассказала посол Трейси, что он физически здоров и находится в хорошем эмоциональном состоянии с учетом текущих обстоятельств. Мы продолжаем призывать к его немедленному освобождению из этого несправедливого заключения", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.