https://ria.ru/20230418/zhivotnye-1866453224.html

Животные начали просыпаться на природных территориях Москвы

Животные начали просыпаться на природных территориях Москвы - РИА Новости, 19.04.2023

Животные начали просыпаться на природных территориях Москвы

Животные начали просыпаться на природных территориях столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-18T19:03

2023-04-18T19:03

2023-04-19T19:25

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Животные начали просыпаться на природных территориях столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На природных территориях начали просыпаться животные", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже в марте появились первые насекомые – мухи, комары и жуки, а как только растаял снег вылетели бабочки – крапивницы и лимонницы. Добавляется, что ежи просыпаются, когда температура воздуха прогревается до плюс 10-12 градусов. Зимуют они, как правило, в кустах, ямах, заброшенных норах или в корнях деревьев, а в зимней спячке проводят около полугода. В комплексе добавили, что также в апреле из дупел выбираются орешниковые сони – маленькие грызуны размером с мышь. В холодное время года они уходят в длительную спячку на 7–8 месяцев. А в мае просыпаются летучие мыши. На зиму они прячутся в укромные места, надёжно прикрепляются лапками к потолку и впадают в зимнюю спячку на 6–8 месяцев.

https://ria.ru/20230407/shmeli-1863771970.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы