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Животные начали просыпаться на природных территориях Москвы
Животные начали просыпаться на природных территориях Москвы - РИА Новости, 19.04.2023
Животные начали просыпаться на природных территориях Москвы
Животные начали просыпаться на природных территориях столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T19:03
2023-04-18T19:03
2023-04-19T19:25
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Животные начали просыпаться на природных территориях столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На природных территориях начали просыпаться животные", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже в марте появились первые насекомые – мухи, комары и жуки, а как только растаял снег вылетели бабочки – крапивницы и лимонницы. Добавляется, что ежи просыпаются, когда температура воздуха прогревается до плюс 10-12 градусов. Зимуют они, как правило, в кустах, ямах, заброшенных норах или в корнях деревьев, а в зимней спячке проводят около полугода. В комплексе добавили, что также в апреле из дупел выбираются орешниковые сони – маленькие грызуны размером с мышь. В холодное время года они уходят в длительную спячку на 7–8 месяцев. А в мае просыпаются летучие мыши. На зиму они прячутся в укромные места, надёжно прикрепляются лапками к потолку и впадают в зимнюю спячку на 6–8 месяцев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Животные начали просыпаться на природных территориях столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"На природных территориях начали просыпаться животные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в марте появились первые насекомые – мухи, комары и жуки, а как только растаял снег вылетели бабочки – крапивницы и лимонницы.
«
"В апреле пробудились лягушки – в природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Москворецкий" заметили травяных лягушек, а в природно-историческом парке "Измайлово" – остромордых лягушек. Травяные зимовали в водоёмах, ручьях или в некрупных реках, где у них достаточно кислорода, а остромордые провели зиму на суше – в норках или под толстым слоем листвы", - говорится в публикации.
Добавляется, что ежи просыпаются, когда температура воздуха прогревается до плюс 10-12 градусов. Зимуют они, как правило, в кустах, ямах, заброшенных норах или в корнях деревьев, а в зимней спячке проводят около полугода.
«
"В апреле на свет из своих убежищ – веток, коряг, листвы, старых нор – выползают змеи. В Москве можно встретить три вида змей – обыкновенную медянку, обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку", - говорится в сообщении.
В комплексе
добавили, что также в апреле из дупел выбираются орешниковые сони – маленькие грызуны размером с мышь. В холодное время года они уходят в длительную спячку на 7–8 месяцев. А в мае просыпаются летучие мыши. На зиму они прячутся в укромные места, надёжно прикрепляются лапками к потолку и впадают в зимнюю спячку на 6–8 месяцев.
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