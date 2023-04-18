https://ria.ru/20230418/zhivoder-1866085501.html

В Новосибирске проверят видео с мужчиной, подвесившим щенка

В Новосибирске проверят видео с мужчиной, подвесившим щенка - РИА Новости, 18.04.2023

В Новосибирске проверят видео с мужчиной, подвесившим щенка

Полиция в Новосибирске по сигналу зоозащитников организовала проверку после появления видеозаписи, на которой мужчина демонстрирует подвешенного за поводок... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:52

2023-04-18T14:52

2023-04-18T14:52

животные

происшествия

новосибирск

новосибирская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Полиция в Новосибирске по сигналу зоозащитников организовала проверку после появления видеозаписи, на которой мужчина демонстрирует подвешенного за поводок щенка, сообщили журналистам в главке МВД по Новосибирской области. В полиции пояснили, что 17 апреля поступило несколько звонков от горожан по поводу шокирующей видеозаписи, опубликованной в социальных сетях "по факту происшествия с животным в Октябрьском районе Новосибирска". На записи в кадре белый щенок подвешен за поводок и не двигается. Мужской голос говорит, что собирался порезать щенка, но не нашел скальпеля и поэтому его повесил – так он якобы пытался доказать своей девушке, что не изменял ей. "На указанный адрес прибыл экипаж патрульной-постовой службы полиции. Мужчина 1992 года рождения, проживающий в квартире, был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка", - сообщили в ГУМВД. Зооволонтеры позже сообщили местным СМИ, что со щенком все оказалось в порядке и они временно забрали его из квартиры по просьбе находящейся в другом регионе хозяйки.

https://ria.ru/20230418/sobaki-1866032510.html

https://ria.ru/20230417/vystavka-pristroystvo-1865803732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

животные, происшествия, новосибирск, новосибирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия