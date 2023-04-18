https://ria.ru/20230418/zhivoder-1866085501.html
В Новосибирске проверят видео с мужчиной, подвесившим щенка
В Новосибирске проверят видео с мужчиной, подвесившим щенка - РИА Новости, 18.04.2023
В Новосибирске проверят видео с мужчиной, подвесившим щенка
Полиция в Новосибирске по сигналу зоозащитников организовала проверку после появления видеозаписи, на которой мужчина демонстрирует подвешенного за поводок... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:52
2023-04-18T14:52
2023-04-18T14:52
животные
происшествия
новосибирск
новосибирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Полиция в Новосибирске по сигналу зоозащитников организовала проверку после появления видеозаписи, на которой мужчина демонстрирует подвешенного за поводок щенка, сообщили журналистам в главке МВД по Новосибирской области. В полиции пояснили, что 17 апреля поступило несколько звонков от горожан по поводу шокирующей видеозаписи, опубликованной в социальных сетях "по факту происшествия с животным в Октябрьском районе Новосибирска". На записи в кадре белый щенок подвешен за поводок и не двигается. Мужской голос говорит, что собирался порезать щенка, но не нашел скальпеля и поэтому его повесил – так он якобы пытался доказать своей девушке, что не изменял ей. "На указанный адрес прибыл экипаж патрульной-постовой службы полиции. Мужчина 1992 года рождения, проживающий в квартире, был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка", - сообщили в ГУМВД. Зооволонтеры позже сообщили местным СМИ, что со щенком все оказалось в порядке и они временно забрали его из квартиры по просьбе находящейся в другом регионе хозяйки.
https://ria.ru/20230418/sobaki-1866032510.html
https://ria.ru/20230417/vystavka-pristroystvo-1865803732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, происшествия, новосибирск, новосибирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Животные, Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Новосибирске проверят видео с мужчиной, подвесившим щенка
Полиция в Новосибирске проверит видео с мужчиной, подвесившим щенка за поводок
НОВОСИБИРСК, 18 апр – РИА Новости. Полиция в Новосибирске по сигналу зоозащитников организовала проверку после появления видеозаписи, на которой мужчина демонстрирует подвешенного за поводок щенка, сообщили журналистам в главке МВД по Новосибирской области.
В полиции пояснили, что 17 апреля поступило несколько звонков от горожан по поводу шокирующей видеозаписи, опубликованной в социальных сетях "по факту происшествия с животным в Октябрьском районе
Новосибирска".
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На записи в кадре белый щенок подвешен за поводок и не двигается. Мужской голос говорит, что собирался порезать щенка, но не нашел скальпеля и поэтому его повесил – так он якобы пытался доказать своей девушке, что не изменял ей.
"На указанный адрес прибыл экипаж патрульной-постовой службы полиции. Мужчина 1992 года рождения, проживающий в квартире, был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка", - сообщили в ГУМВД.
Зооволонтеры позже сообщили местным СМИ, что со щенком все оказалось в порядке и они временно забрали его из квартиры по просьбе находящейся в другом регионе хозяйки.
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