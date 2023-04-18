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Молдавские фермеры потребовали ограничить ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 18.04.2023
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16:59 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/zerno-1866128678.html
Молдавские фермеры потребовали ограничить ввоз зерна с Украины
Молдавские фермеры потребовали ограничить ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 18.04.2023
Молдавские фермеры потребовали ограничить ввоз зерна с Украины
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила с требованием к властям страны либо выделить компенсации аграриям, либо ограничить импорт зерновых и масличных... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:59
2023-04-18T16:59
украина
восточная европа
молдавия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 18 апр – РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила с требованием к властям страны либо выделить компенсации аграриям, либо ограничить импорт зерновых и масличных культур с Украины в новом сельскохозяйственном сезоне. "Требуем от министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности безотлагательно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию и приложить все необходимые усилия для предоставления компенсаций для фермеров из Молдовы или временного ограничения ввоза зерна и масличных культур в нашу страну в новом сельскохозяйственном сезоне", - говорится в посте ассоциации в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Фермеры обращают внимание ведомства на то, как власти в странах Восточной Европы одновременно пытаются найти решения по дополнительной финансовой поддержке своих аграриев и защите внутренних сельхозрынков тарифными и нетарифными методами. По их мнению, решения некоторых стран ЕС относительно временного запрета на ввоз сельхозпродукции из Украины повышает риск увеличения притока импорта в другие страны, в том числе в Молдавию. "В то же время позиция министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова по этому вопросу, имеющему большое значение для национального аграрного сектора, остается весьма пассивной", - говорят аграрии. В связи с этим они заявляют о своей солидарности с фермерами Польши, Румынии и Болгарии, которые протестуют против существенного дисбаланса региональных аграрных рынков и демпинга сельхозсырья с Украины. Они также предупреждают, что экономический бунт молдавских фермеров достиг своего максимального уровня. "Обвал цен на зерновые и масличные культуры поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров, ранее также пострадавших от многочисленных климатических, экономических и геополитических кризисов, не получив поддержки со стороны государства", - отмечают они. Молдавские фермеры в 2022 году проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства Владимир Боля даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался. Глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь предупредил, что протесты продолжатся и в 2023 году, если ситуация не изменится.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230418/zerno-1866066088.html
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украина, восточная европа, молдавия, евросоюз
Украина, Восточная Европа, Молдавия, Евросоюз
Молдавские фермеры потребовали ограничить ввоз зерна с Украины

Молдавские фермеры потребовали ограничить ввоз зерна с Украины либо выделить компенсации

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка урожая. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр – РИА Новости. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выступила с требованием к властям страны либо выделить компенсации аграриям, либо ограничить импорт зерновых и масличных культур с Украины в новом сельскохозяйственном сезоне.
"Требуем от министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности безотлагательно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию и приложить все необходимые усилия для предоставления компенсаций для фермеров из Молдовы или временного ограничения ввоза зерна и масличных культур в нашу страну в новом сельскохозяйственном сезоне", - говорится в посте ассоциации в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Фермеры обращают внимание ведомства на то, как власти в странах Восточной Европы одновременно пытаются найти решения по дополнительной финансовой поддержке своих аграриев и защите внутренних сельхозрынков тарифными и нетарифными методами. По их мнению, решения некоторых стран ЕС относительно временного запрета на ввоз сельхозпродукции из Украины повышает риск увеличения притока импорта в другие страны, в том числе в Молдавию.
"В то же время позиция министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова по этому вопросу, имеющему большое значение для национального аграрного сектора, остается весьма пассивной", - говорят аграрии.
В связи с этим они заявляют о своей солидарности с фермерами Польши, Румынии и Болгарии, которые протестуют против существенного дисбаланса региональных аграрных рынков и демпинга сельхозсырья с Украины. Они также предупреждают, что экономический бунт молдавских фермеров достиг своего максимального уровня.
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"Обвал цен на зерновые и масличные культуры поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров, ранее также пострадавших от многочисленных климатических, экономических и геополитических кризисов, не получив поддержки со стороны государства", - отмечают они.
Молдавские фермеры в 2022 году проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства Владимир Боля даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался. Глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь предупредил, что протесты продолжатся и в 2023 году, если ситуация не изменится.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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