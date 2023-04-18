https://ria.ru/20230418/zavod-1866114107.html

Щелковский завод разработал компоненты для протезов нижних конечностей

Щелковский завод разработал компоненты для протезов нижних конечностей - РИА Новости, 18.04.2023

Щелковский завод разработал компоненты для протезов нижних конечностей

Завод МЕТИЗ в Щёлкове разработал новые компоненты для протезов нижних конечностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:16

2023-04-18T16:16

2023-04-18T16:16

щелково

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Завод МЕТИЗ в Щёлкове разработал новые компоненты для протезов нижних конечностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Завод представил новые водостойкие модели стоп и коленных модулей, которые помогут людям с ограниченными физическими возможностями вести активный образ жизни.Новинки созданы на базе уже имеющихся моделей с добавлением влагостойкого функционала. Это позволяет использовать их в бассейне и на море."Мы добавили влагостойкий функционал, что позволит принимать душ, плавать в бассейне и на море. Важно, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли вести активный образ жизни, быть свободными и независимыми", — рассказал директор по экспорту завода Дмитрий Низамов, слова которого приводит пресс-служба.На заводе изделие проходит весь цикл производства: разработку, испытания на стендах и с привлечением пациентов, серийный выпуск и реализацию. За год на предприятии изготавливают более 100 000 деталей. Кроме продаж в России, комплектующие также идут на экспорт в 40 стран мира.Завод МЕТИЗ более 20 лет занимается разработкой, производством и реализацией собственных комплектующих к протезам нижних конечностей. Более 90% материалов, используемых в производстве, отечественные.

https://ria.ru/20230413/oborudovanie-1865020317.html

щелково

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково