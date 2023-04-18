https://ria.ru/20230418/zavod-1866114107.html
Щелковский завод разработал компоненты для протезов нижних конечностей
Щелковский завод разработал компоненты для протезов нижних конечностей - РИА Новости, 18.04.2023
Щелковский завод разработал компоненты для протезов нижних конечностей
Завод МЕТИЗ в Щёлкове разработал новые компоненты для протезов нижних конечностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:16
2023-04-18T16:16
2023-04-18T16:16
щелково
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Завод МЕТИЗ в Щёлкове разработал новые компоненты для протезов нижних конечностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Завод представил новые водостойкие модели стоп и коленных модулей, которые помогут людям с ограниченными физическими возможностями вести активный образ жизни.Новинки созданы на базе уже имеющихся моделей с добавлением влагостойкого функционала. Это позволяет использовать их в бассейне и на море."Мы добавили влагостойкий функционал, что позволит принимать душ, плавать в бассейне и на море. Важно, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли вести активный образ жизни, быть свободными и независимыми", — рассказал директор по экспорту завода Дмитрий Низамов, слова которого приводит пресс-служба.На заводе изделие проходит весь цикл производства: разработку, испытания на стендах и с привлечением пациентов, серийный выпуск и реализацию. За год на предприятии изготавливают более 100 000 деталей. Кроме продаж в России, комплектующие также идут на экспорт в 40 стран мира.Завод МЕТИЗ более 20 лет занимается разработкой, производством и реализацией собственных комплектующих к протезам нижних конечностей. Более 90% материалов, используемых в производстве, отечественные.
https://ria.ru/20230413/oborudovanie-1865020317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Завод МЕТИЗ в Щёлкове разработал новые компоненты для протезов нижних конечностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Завод представил новые водостойкие модели стоп и коленных модулей, которые помогут людям с ограниченными физическими возможностями вести активный образ жизни.
Новинки созданы на базе уже имеющихся моделей с добавлением влагостойкого функционала. Это позволяет использовать их в бассейне и на море.
"Мы добавили влагостойкий функционал, что позволит принимать душ, плавать в бассейне и на море. Важно, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли вести активный образ жизни, быть свободными и независимыми", — рассказал директор по экспорту завода Дмитрий Низамов, слова которого приводит пресс-служба.
На заводе изделие проходит весь цикл производства: разработку, испытания на стендах и с привлечением пациентов, серийный выпуск и реализацию. За год на предприятии изготавливают более 100 000 деталей. Кроме продаж в России
, комплектующие также идут на экспорт в 40 стран мира.
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Завод МЕТИЗ более 20 лет занимается разработкой, производством и реализацией собственных комплектующих к протезам нижних конечностей. Более 90% материалов, используемых в производстве, отечественные.