https://ria.ru/20230418/zarplaty-1865963486.html

В российском IT-секторе за год выросли зарплатные предложения

В российском IT-секторе за год выросли зарплатные предложения - РИА Новости, 18.04.2023

В российском IT-секторе за год выросли зарплатные предложения

Российские компании, работающие в сфере IT, в апреле этого года предлагают сотрудникам зарплаты, на 11,2% превышающие прошлогодние, говорится в исследовании... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T04:16

2023-04-18T04:16

2023-04-18T04:16

it-компании

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850371009_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_fd51ac8f18fd55a76b1d41c15988e557.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские компании, работающие в сфере IT, в апреле этого года предлагают сотрудникам зарплаты, на 11,2% превышающие прошлогодние, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. Аналитики отметили, что в целом во вторую неделю апреля число вакансий по отношению к первой рабочей неделе января выросло на 17%. По их мнению, подобное оживление на рынке труда во многом обусловлено сезонностью. Так, в допандемийном периоде 2017-2019 годов число вакансий в этот период росло на 11-18%. Для периода майских праздников, напротив, характерно небольшое снижение числа вакансий, обратили внимание специалисты сервиса. Они отмечают, что сама структура спроса в конце апреля - начале мая также претерпевает изменения: появляются сезонные вакансии в индустрии туризма, гостеприимства, общественного питания, агросекторе, вакансии подработки на лето, увеличивается количество вакансий в строительстве, вахтовой работы на северных территориях.

https://ria.ru/20230417/it-1865782140.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

it-компании, россия