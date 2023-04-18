https://ria.ru/20230418/zarplaty-1865963486.html
В российском IT-секторе за год выросли зарплатные предложения
В российском IT-секторе за год выросли зарплатные предложения - РИА Новости, 18.04.2023
В российском IT-секторе за год выросли зарплатные предложения
Российские компании, работающие в сфере IT, в апреле этого года предлагают сотрудникам зарплаты, на 11,2% превышающие прошлогодние, говорится в исследовании... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T04:16
2023-04-18T04:16
2023-04-18T04:16
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские компании, работающие в сфере IT, в апреле этого года предлагают сотрудникам зарплаты, на 11,2% превышающие прошлогодние, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. Аналитики отметили, что в целом во вторую неделю апреля число вакансий по отношению к первой рабочей неделе января выросло на 17%. По их мнению, подобное оживление на рынке труда во многом обусловлено сезонностью. Так, в допандемийном периоде 2017-2019 годов число вакансий в этот период росло на 11-18%. Для периода майских праздников, напротив, характерно небольшое снижение числа вакансий, обратили внимание специалисты сервиса. Они отмечают, что сама структура спроса в конце апреля - начале мая также претерпевает изменения: появляются сезонные вакансии в индустрии туризма, гостеприимства, общественного питания, агросекторе, вакансии подработки на лето, увеличивается количество вакансий в строительстве, вахтовой работы на северных территориях.
https://ria.ru/20230417/it-1865782140.html
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it-компании, россия
В российском IT-секторе за год выросли зарплатные предложения
SuperJob: зарплатные предложения в российском IT-секторе за год выросли на 11,2 процента
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские компании, работающие в сфере IT, в апреле этого года предлагают сотрудникам зарплаты, на 11,2% превышающие прошлогодние, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости.
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"Динамика средних рыночных зарплатных предложений работодателей за год в номинальном выражении без учета инфляции: информационные технологии +11,2%, строительство +9,2%, кадры +8,3%", - подсчитали аналитики сервиса, сравнив данные за апрель этого и прошлого годов. При этом, согласно исследованию, зарплатные предложения в банковской сфере выросли на 8,1%, а в маркетинге, рекламе - на 7,5%.
Аналитики отметили, что в целом во вторую неделю апреля число вакансий по отношению к первой рабочей неделе января выросло на 17%. По их мнению, подобное оживление на рынке труда во многом обусловлено сезонностью. Так, в допандемийном периоде 2017-2019 годов число вакансий в этот период росло на 11-18%.
Для периода майских праздников, напротив, характерно небольшое снижение числа вакансий, обратили внимание специалисты сервиса. Они отмечают, что сама структура спроса в конце апреля - начале мая также претерпевает изменения: появляются сезонные вакансии в индустрии туризма, гостеприимства, общественного питания, агросекторе, вакансии подработки на лето, увеличивается количество вакансий в строительстве, вахтовой работы на северных территориях.
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