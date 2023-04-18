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Запад намекает на ядерный конфликт против России, заявил Медведев - РИА Новости, 18.04.2023
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11:33 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/zapad-1866024623.html
Запад намекает на ядерный конфликт против России, заявил Медведев
Запад намекает на ядерный конфликт против России, заявил Медведев - РИА Новости, 18.04.2023
Запад намекает на ядерный конфликт против России, заявил Медведев
Запад требует от РФ выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но при этом, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт России с НАТО, заявил... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:33
2023-04-18T11:33
в мире
россия
япония
дмитрий медведев
g7
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Запад требует от РФ выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но при этом, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт России с НАТО, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков. "Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не назвал, кто бомбил Японию, а также не принес каких-либо извинений. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
https://ria.ru/20230416/dsnv-1865605114.html
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в мире, россия, япония, дмитрий медведев, g7
В мире, Россия, Япония, Дмитрий Медведев, G7
Запад намекает на ядерный конфликт против России, заявил Медведев

Медведев: Запад требует от России гарантий, но сам намекает на будущий ядерный конфликт

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Запад требует от РФ выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но при этом, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт России с НАТО, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков.
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"Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не назвал, кто бомбил Японию, а также не принес каких-либо извинений.
Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
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В миреРоссияЯпонияДмитрий МедведевG7
 
 
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