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В двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха - РИА Новости, 18.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:17 18.04.2023 (обновлено: 17:24 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/zagryazneniya-1866126244.html
В двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха
В двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха - РИА Новости, 18.04.2023
В двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха
Министерство экологии и природопользования Московской области выявило два источника загрязнения воздуха в городских округах Кашира и Коломна, сообщила... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:17
2023-04-18T17:24
кашира
коломна
московская область (подмосковье)
жкх
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области выявило два источника загрязнения воздуха в городских округах Кашира и Коломна, сообщила пресс-служба ведомства.Проверки были проведены на основании жалоб жителей городских округов на портале "Добродел". Так, в Коломне на автомойке был обнаружен нагревательный котел, работающий на дизельном топливе, при этом оборудование не было поставлено на учет в реестр объектов негативного воздействия."Аналогичная ситуация сложилась в городском округе Кашира. В деревне Наумовское при осмотре территории предприятия по производству мясокостной муки выявлено похожее оборудование, также не поставленное на учет. По результатам надзора обоим нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушений", - говорится в сообщении.
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кашира
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кашира, коломна, московская область (подмосковье), жкх
Кашира, Коломна, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Новости Подмосковья

В двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха

© Фото : Минэкологии МОВ двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха
В двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Минэкологии МО
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области выявило два источника загрязнения воздуха в городских округах Кашира и Коломна, сообщила пресс-служба ведомства.
Проверки были проведены на основании жалоб жителей городских округов на портале "Добродел". Так, в Коломне на автомойке был обнаружен нагревательный котел, работающий на дизельном топливе, при этом оборудование не было поставлено на учет в реестр объектов негативного воздействия.
"Аналогичная ситуация сложилась в городском округе Кашира. В деревне Наумовское при осмотре территории предприятия по производству мясокостной муки выявлено похожее оборудование, также не поставленное на учет. По результатам надзора обоим нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушений", - говорится в сообщении.
Минэкологии потребовало устранить загрязнение земель в Дмитровском округе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Новости ПодмосковьяКашираКоломнаМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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