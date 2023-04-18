https://ria.ru/20230418/zagryazneniya-1866126244.html

В двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха

В двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха - РИА Новости, 18.04.2023

В двух округах Подмосковья выявили источники загрязнения воздуха

Министерство экологии и природопользования Московской области выявило два источника загрязнения воздуха в городских округах Кашира и Коломна, сообщила... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:17

2023-04-18T17:17

2023-04-18T17:24

кашира

коломна

московская область (подмосковье)

жкх

новости подмосковья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866137403_17:239:554:541_1920x0_80_0_0_636569e2296cc6a7f04d9013109030e1.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области выявило два источника загрязнения воздуха в городских округах Кашира и Коломна, сообщила пресс-служба ведомства.Проверки были проведены на основании жалоб жителей городских округов на портале "Добродел". Так, в Коломне на автомойке был обнаружен нагревательный котел, работающий на дизельном топливе, при этом оборудование не было поставлено на учет в реестр объектов негативного воздействия."Аналогичная ситуация сложилась в городском округе Кашира. В деревне Наумовское при осмотре территории предприятия по производству мясокостной муки выявлено похожее оборудование, также не поставленное на учет. По результатам надзора обоим нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230418/zagryaznenie-1866125349.html

кашира

коломна

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кашира, коломна, московская область (подмосковье), жкх