https://ria.ru/20230418/zagrazhdenie-1866042873.html

Польша строит "невиданное" заграждение на границе с Россией

Польша строит "невиданное" заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 18.04.2023

Польша строит "невиданное" заграждение на границе с Россией

Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщил министр внутренних дел и администрации республики... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:33

2023-04-18T12:33

2023-04-18T13:47

в мире

польша

россия

калининградская область

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 18 апр — РИА Новости. Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. "Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью", — сказал он.По словам польского чиновника, это будет "невиданное по своей современности" сооружение, состоящее из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и других средств, которые должны обеспечить "полный мониторинг всего, что делается на границе".Как сообщила Пограничная стража республики, преграда протянется почти на 200 километров. Работы обещают закончить к осени этого года.Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину каждый.

https://ria.ru/20230417/polety-1865721415.html

польша

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, россия, калининградская область, мариуш каминьский