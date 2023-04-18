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Польша строит "невиданное" заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 18.04.2023
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12:33 18.04.2023 (обновлено: 13:47 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/zagrazhdenie-1866042873.html
Польша строит "невиданное" заграждение на границе с Россией
Польша строит "невиданное" заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 18.04.2023
Польша строит "невиданное" заграждение на границе с Россией
Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщил министр внутренних дел и администрации республики... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:33
2023-04-18T13:47
в мире
польша
россия
калининградская область
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 18 апр — РИА Новости. Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. "Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью", — сказал он.По словам польского чиновника, это будет "невиданное по своей современности" сооружение, состоящее из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и других средств, которые должны обеспечить "полный мониторинг всего, что делается на границе".Как сообщила Пограничная стража республики, преграда протянется почти на 200 километров. Работы обещают закончить к осени этого года.Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину каждый.
https://ria.ru/20230417/polety-1865721415.html
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в мире, польша, россия, калининградская область, мариуш каминьский
В мире, Польша, Россия, Калининградская область, Мариуш Каминьский
Польша строит "невиданное" заграждение на границе с Россией

Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Россией

© AP Photo / Michal KoscПольские солдаты строят заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью
Польские солдаты строят заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Michal Kosc
Польские солдаты строят заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр — РИА Новости. Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
"Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью", — сказал он.
По словам польского чиновника, это будет "невиданное по своей современности" сооружение, состоящее из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и других средств, которые должны обеспечить "полный мониторинг всего, что делается на границе".
Как сообщила Пограничная стража республики, преграда протянется почти на 200 километров. Работы обещают закончить к осени этого года.
Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину каждый.
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