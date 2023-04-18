https://ria.ru/20230418/zaderzhanie-1866071377.html

В Москве задержали мужчину, пристававшего к школьницам в парке

В Москве задержали мужчину, пристававшего к школьницам в парке - РИА Новости, 18.04.2023

В Москве задержали мужчину, пристававшего к школьницам в парке

Мужчину задержали в Москве по подозрению в том, что в парке он пытался совратить незнакомых 12- и 11-летних девочек, сообщила журналистам во вторник старший... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:16

2023-04-18T14:16

2023-04-18T14:16

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчину задержали в Москве по подозрению в том, что в парке он пытался совратить незнакомых 12- и 11-летних девочек, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, в минувшую субботу 51-летний мужчина в одном из парков на севере Москвы схватил 12-летнюю девочку и совершил "действия сексуального характера", после чего также попытался проделать то же в отношении ее 11-летней подружки, но не смог, так как она "оказала активное сопротивление". "Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину", - сказала Иванова, добавив, что мужчине вменяют "насильственные действия сексуального характера" и "покушение на насильственные действия сексуального характера". В ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.

https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865376608.html

https://ria.ru/20220831/arest-1813435860.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)