https://ria.ru/20230418/zaderzhanie-1866071377.html
В Москве задержали мужчину, пристававшего к школьницам в парке
В Москве задержали мужчину, пристававшего к школьницам в парке - РИА Новости, 18.04.2023
В Москве задержали мужчину, пристававшего к школьницам в парке
Мужчину задержали в Москве по подозрению в том, что в парке он пытался совратить незнакомых 12- и 11-летних девочек, сообщила журналистам во вторник старший... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:16
2023-04-18T14:16
2023-04-18T14:16
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчину задержали в Москве по подозрению в том, что в парке он пытался совратить незнакомых 12- и 11-летних девочек, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, в минувшую субботу 51-летний мужчина в одном из парков на севере Москвы схватил 12-летнюю девочку и совершил "действия сексуального характера", после чего также попытался проделать то же в отношении ее 11-летней подружки, но не смог, так как она "оказала активное сопротивление". "Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину", - сказала Иванова, добавив, что мужчине вменяют "насильственные действия сексуального характера" и "покушение на насильственные действия сексуального характера". В ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину, пристававшего к школьницам в парке
В Москве задержали мужчину, пристававшего к несовершеннолетним девочкам в парке
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчину задержали в Москве по подозрению в том, что в парке он пытался совратить незнакомых 12- и 11-летних девочек, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, в минувшую субботу 51-летний мужчина в одном из парков на севере Москвы схватил 12-летнюю девочку и совершил "действия сексуального характера", после чего также попытался проделать то же в отношении ее 11-летней подружки, но не смог, так как она "оказала активное сопротивление".
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"Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину", - сказала Иванова, добавив, что мужчине вменяют "насильственные действия сексуального характера" и "покушение на насильственные действия сексуального характера".
В ближайшее время следствие попросит суд об аресте фигуранта.
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