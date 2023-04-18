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Профсоюз анонсировал забастовку, грозящую коллапсом в немецких аэропортах
Профсоюз анонсировал забастовку, грозящую коллапсом в немецких аэропортах - РИА Новости, 18.04.2023
Профсоюз анонсировал забастовку, грозящую коллапсом в немецких аэропортах
Профсоюз Verdi анонсировал на четверг и пятницу проведение забастовки сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн в ФРГ, что может привести к... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:19
2023-04-18T20:19
2023-04-18T20:19
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дюссельдорф
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Профсоюз Verdi анонсировал на четверг и пятницу проведение забастовки сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн в ФРГ, что может привести к опозданиям и отменам сотен рейсов в эти дни. "Призываем работников авиационной безопасности, работающих в зонах досмотра пассажиров, персонала и товаров, а также в зонах обслуживания, объявить забастовку в течение всего дня в четверг, 20 апреля и в пятницу, 21 апреля 2023 года", - говорится в заявлении. Забастовка, в ходе которой сотрудники отрасли аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн потребуют повысить надбавки за внеурочную работу и ненормированный график, начнётся в ночь на четверг и закончится в ночь на субботу. "В связи с забастовкой следует ожидать увеличения времени ожидания и отмены рейсов", - уточняет профсоюз.
https://ria.ru/20230327/npz-1860967551.html
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в мире, дюссельдорф, гамбург (город), германия
В мире, Дюссельдорф, Гамбург (город), Германия
Профсоюз анонсировал забастовку, грозящую коллапсом в немецких аэропортах
Профсоюз Verdi анонсировал забастовку, которая может привести к отменам сотен рейсов в ФРГ
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости.
Профсоюз Verdi анонсировал на четверг и пятницу проведение забастовки
сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн в ФРГ, что может привести к опозданиям и отменам сотен рейсов в эти дни.
"Призываем работников авиационной безопасности, работающих в зонах досмотра пассажиров, персонала и товаров, а также в зонах обслуживания, объявить забастовку в течение всего дня в четверг, 20 апреля и в пятницу, 21 апреля 2023 года", - говорится в заявлении.
Забастовка, в ходе которой сотрудники отрасли аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн потребуют повысить надбавки за внеурочную работу и ненормированный график, начнётся в ночь на четверг и закончится в ночь на субботу.
"В связи с забастовкой следует ожидать увеличения времени ожидания и отмены рейсов", - уточняет профсоюз.
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