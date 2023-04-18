https://ria.ru/20230418/zabastovka-1866183185.html

Профсоюз анонсировал забастовку, грозящую коллапсом в немецких аэропортах

Профсоюз анонсировал забастовку, грозящую коллапсом в немецких аэропортах - РИА Новости, 18.04.2023

Профсоюз анонсировал забастовку, грозящую коллапсом в немецких аэропортах

Профсоюз Verdi анонсировал на четверг и пятницу проведение забастовки сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн в ФРГ, что может привести к... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T20:19

2023-04-18T20:19

2023-04-18T20:19

в мире

дюссельдорф

гамбург (город)

германия

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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Профсоюз Verdi анонсировал на четверг и пятницу проведение забастовки сотрудников аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн в ФРГ, что может привести к опозданиям и отменам сотен рейсов в эти дни. "Призываем работников авиационной безопасности, работающих в зонах досмотра пассажиров, персонала и товаров, а также в зонах обслуживания, объявить забастовку в течение всего дня в четверг, 20 апреля и в пятницу, 21 апреля 2023 года", - говорится в заявлении. Забастовка, в ходе которой сотрудники отрасли аэропортов Дюссельдорф, Гамбург и Кёльн-Бонн потребуют повысить надбавки за внеурочную работу и ненормированный график, начнётся в ночь на четверг и закончится в ночь на субботу. "В связи с забастовкой следует ожидать увеличения времени ожидания и отмены рейсов", - уточняет профсоюз.

https://ria.ru/20230327/npz-1860967551.html

дюссельдорф

гамбург (город)

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в мире, дюссельдорф, гамбург (город), германия