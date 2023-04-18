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Власти Японии плюют на могилы жертв ядерных бомбардировок, заявил Медведев - РИА Новости, 18.04.2023
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11:17 18.04.2023 (обновлено: 20:20 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/yaponiya-1866017893.html
Власти Японии плюют на могилы жертв ядерных бомбардировок, заявил Медведев
Власти Японии плюют на могилы жертв ядерных бомбардировок, заявил Медведев - РИА Новости, 18.04.2023
Власти Японии плюют на могилы жертв ядерных бомбардировок, заявил Медведев
Руководство Японии плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами во время ядерной бомбардировки, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:17
2023-04-18T20:20
в мире
япония
россия
дмитрий медведев
g7
сша
атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Руководство Японии плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами во время ядерной бомбардировки, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале, комментируя заявление глав МИД G7 по итогам встречи в Токио.Медведев написал, что министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны, но сам Запад при этом, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт России с НАТО.Ранее главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков.
https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html
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в мире, япония, россия, дмитрий медведев, g7, сша, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки
В мире, Япония, Россия, Дмитрий Медведев, G7, США, Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Власти Японии плюют на могилы жертв ядерных бомбардировок, заявил Медведев

Медведев раскритиковал призыв стран G7 к России подтвердить недопустимость ядерной войны

© AP PhotoХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo
Хиросима после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Руководство Японии плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами во время ядерной бомбардировки, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале, комментируя заявление глав МИД G7 по итогам встречи в Токио.
Медведев написал, что министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны, но сам Запад при этом, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт России с НАТО.
«

"И все это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чье руководство, по сути, плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!" — написал Медведев.

Ранее главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков.
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В миреЯпонияРоссияДмитрий МедведевG7СШААтомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
 
 
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