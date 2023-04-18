https://ria.ru/20230418/yaponiya-1866017893.html

Власти Японии плюют на могилы жертв ядерных бомбардировок, заявил Медведев

Власти Японии плюют на могилы жертв ядерных бомбардировок, заявил Медведев - РИА Новости, 18.04.2023

Власти Японии плюют на могилы жертв ядерных бомбардировок, заявил Медведев

Руководство Японии плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами во время ядерной бомбардировки, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:17

2023-04-18T11:17

2023-04-18T20:20

в мире

япония

россия

дмитрий медведев

g7

сша

атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Руководство Японии плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами во время ядерной бомбардировки, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале, комментируя заявление глав МИД G7 по итогам встречи в Токио.Медведев написал, что министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны, но сам Запад при этом, по сути, намекает на будущий ядерный конфликт России с НАТО.Ранее главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков.

https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html

япония

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, япония, россия, дмитрий медведев, g7, сша, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки