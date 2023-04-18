https://ria.ru/20230418/yama-1866163597.html
В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров
В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров - РИА Новости, 18.04.2023
В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров
Охранник провалился в яму для сваи глубиной порядка 15 метров при обходе строительной площадки в Якутске, спасателям удалось его извлечь при помощи... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:29
2023-04-18T18:29
2023-04-18T18:29
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Охранник провалился в яму для сваи глубиной порядка 15 метров при обходе строительной площадки в Якутске, спасателям удалось его извлечь при помощи альпинистского снаряжения и передать врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "При обходе стройки в Якутске охранник провалился в яму для свай глубиной порядка 15 метров. В узком пространстве спасателю Емельяну Николаеву удалось повязать страховочную привязь и закрепить на пострадавшем", - сказал собеседник агентства. По его словам, с помощь альпинистского снаряжения мужчину подняли на поверхность и передали врачам скорой помощи.
https://ria.ru/20230310/yama-1857018588.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров
В Якутске спасатели вытащили охранника, провалившегося в яму для сваи глубиной 15 метров
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Охранник провалился в яму для сваи глубиной порядка 15 метров при обходе строительной площадки в Якутске, спасателям удалось его извлечь при помощи альпинистского снаряжения и передать врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При обходе стройки в Якутске охранник провалился в яму для свай глубиной порядка 15 метров. В узком пространстве спасателю Емельяну Николаеву удалось повязать страховочную привязь и закрепить на пострадавшем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с помощь альпинистского снаряжения мужчину подняли на поверхность и передали врачам скорой помощи.
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