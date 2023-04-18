https://ria.ru/20230418/yama-1866163597.html

В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров

В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров - РИА Новости, 18.04.2023

В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров

Охранник провалился в яму для сваи глубиной порядка 15 метров при обходе строительной площадки в Якутске, спасателям удалось его извлечь при помощи... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:29

2023-04-18T18:29

2023-04-18T18:29

происшествия

якутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Охранник провалился в яму для сваи глубиной порядка 15 метров при обходе строительной площадки в Якутске, спасателям удалось его извлечь при помощи альпинистского снаряжения и передать врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "При обходе стройки в Якутске охранник провалился в яму для свай глубиной порядка 15 метров. В узком пространстве спасателю Емельяну Николаеву удалось повязать страховочную привязь и закрепить на пострадавшем", - сказал собеседник агентства. По его словам, с помощь альпинистского снаряжения мужчину подняли на поверхность и передали врачам скорой помощи.

https://ria.ru/20230310/yama-1857018588.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)