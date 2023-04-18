Рейтинг@Mail.ru
В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/yama-1866163597.html
В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров
В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров - РИА Новости, 18.04.2023
В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров
Охранник провалился в яму для сваи глубиной порядка 15 метров при обходе строительной площадки в Якутске, спасателям удалось его извлечь при помощи... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:29
2023-04-18T18:29
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Охранник провалился в яму для сваи глубиной порядка 15 метров при обходе строительной площадки в Якутске, спасателям удалось его извлечь при помощи альпинистского снаряжения и передать врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "При обходе стройки в Якутске охранник провалился в яму для свай глубиной порядка 15 метров. В узком пространстве спасателю Емельяну Николаеву удалось повязать страховочную привязь и закрепить на пострадавшем", - сказал собеседник агентства. По его словам, с помощь альпинистского снаряжения мужчину подняли на поверхность и передали врачам скорой помощи.
https://ria.ru/20230310/yama-1857018588.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
В Якутии охранник провалился в яму для сваи глубиной 15 метров

В Якутске спасатели вытащили охранника, провалившегося в яму для сваи глубиной 15 метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Охранник провалился в яму для сваи глубиной порядка 15 метров при обходе строительной площадки в Якутске, спасателям удалось его извлечь при помощи альпинистского снаряжения и передать врачам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При обходе стройки в Якутске охранник провалился в яму для свай глубиной порядка 15 метров. В узком пространстве спасателю Емельяну Николаеву удалось повязать страховочную привязь и закрепить на пострадавшем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с помощь альпинистского снаряжения мужчину подняли на поверхность и передали врачам скорой помощи.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В Волгограде проверят сообщение о женщине, провалившейся в яму на дороге
10 марта, 14:22
 
ПроисшествияЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала