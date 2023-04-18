https://ria.ru/20230418/yakutiya-1865968058.html

В Якутии за два месяца ввели почти 100 тысяч "квадратов" жилья

В Якутии за два месяца ввели почти 100 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 18.04.2023

В Якутии за два месяца ввели почти 100 тысяч "квадратов" жилья

В Якутии отмечаются высокие темпы переселения граждан из аварийного жилья, за два месяца 2023 года в республике введено в строй 95 тысяч квадратного метра жилья РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T06:27

2023-04-18T06:27

2023-04-18T06:27

айсен николаев

марат хуснуллин

россия

общество

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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. В Якутии отмечаются высокие темпы переселения граждан из аварийного жилья, за два месяца 2023 года в республике введено в строй 95 тысяч квадратного метра жилья для переселения граждан из аварийного фонда, это в полтора раза больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Глава Якутии Айсен Николаев и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на рабочей встрече обсудили социально-экономическое развитие, строительство жилья и дорог в регионе, планы и задачи на 2023 год. Стороны отметили значительный рост строительства объектов жилфонда по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. "По итогам 2022 года в республике построено 583,9 тысячи квадратных метров жилья (106% к плану). Из аварийного фонда переселено 25,69 тысячи человек, 1 226 семей льготных категорий обеспечены жильём. В нынешнем году высокие темпы сохраняются. Так, за январь-февраль 2023 года введено 95 тысяч квадратных метров жилья, что превышает аналогичные показатели прошлого года почти в полтора раза (145,8%)", - рассказали в пресс-службе. Николаев и Хуснуллин обсудили темпы возведения социальных объектов, в том числе строительство онкоцентра и реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", в рамках которой в 2022 году Якутии удалось построить свыше 580 километров дорог и 7 мостовых переходов. С 2018 года в регионе построено 2,5 тысячи километров дорог и 47 мостов. "Особое внимание было уделено автомобильным дорогам федерального значения "Лена", "Вилюй" и "Колыма", которые имеют стратегическое значение для развития инфраструктуры республики и обеспечат дополнительный импульс социально-экономическому развитию районов Якутии. Рассмотрены также вопросы строительства мостовых переходов, в том числе завершение проектирования моста через реку Лена", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230410/yakutsk-1864317379.html

https://ria.ru/20230405/yakutiya-1863110669.html

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айсен николаев, марат хуснуллин, россия, общество