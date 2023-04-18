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В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы - РИА Новости, 18.04.2023
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Новости Подмосковья
 
11:14 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/yakhroma-1866008944.html
В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы
В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы - РИА Новости, 18.04.2023
В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы
Капитальный ремонт психиатрической больницы начался в Яхроме Дмитровского городского округа Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:14
2023-04-18T11:14
новости подмосковья
яхрома
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт психиатрической больницы начался в Яхроме Дмитровского городского округа Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.Психиатрическая больница находится по адресу: улица Вокзальная, 42а. Главный корпус клиники работает с 1965 года. Работы пройдут в рамках региональной программы "Здравоохранение Подмосковья"."После завершения капитального ремонта здание приведут в соответствие последним требованиям, создадут необходимые условия для комфортного размещения пациентов, появятся зоны для комфортного отдыха и общения пациентов", - говорится в сообщении.
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яхрома, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Яхрома, Московская область (Подмосковье)

В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПокраска стены
Покраска стены - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Покраска стены
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт психиатрической больницы начался в Яхроме Дмитровского городского округа Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Психиатрическая больница находится по адресу: улица Вокзальная, 42а. Главный корпус клиники работает с 1965 года. Работы пройдут в рамках региональной программы "Здравоохранение Подмосковья".
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"После завершения капитального ремонта здание приведут в соответствие последним требованиям, создадут необходимые условия для комфортного размещения пациентов, появятся зоны для комфортного отдыха и общения пациентов", - говорится в сообщении.
 
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