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В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы
В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы - РИА Новости, 18.04.2023
В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы
Капитальный ремонт психиатрической больницы начался в Яхроме Дмитровского городского округа Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:14
2023-04-18T11:14
2023-04-18T11:14
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт психиатрической больницы начался в Яхроме Дмитровского городского округа Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.Психиатрическая больница находится по адресу: улица Вокзальная, 42а. Главный корпус клиники работает с 1965 года. Работы пройдут в рамках региональной программы "Здравоохранение Подмосковья"."После завершения капитального ремонта здание приведут в соответствие последним требованиям, создадут необходимые условия для комфортного размещения пациентов, появятся зоны для комфортного отдыха и общения пациентов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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