https://ria.ru/20230418/yakhroma-1866008944.html

В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы

В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы - РИА Новости, 18.04.2023

В Яхроме проведут капитальный ремонт психиатрической больницы

Капитальный ремонт психиатрической больницы начался в Яхроме Дмитровского городского округа Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:14

2023-04-18T11:14

2023-04-18T11:14

новости подмосковья

яхрома

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743558839_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_f3fceda46d710b78102504cb3a7f40c3.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт психиатрической больницы начался в Яхроме Дмитровского городского округа Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.Психиатрическая больница находится по адресу: улица Вокзальная, 42а. Главный корпус клиники работает с 1965 года. Работы пройдут в рамках региональной программы "Здравоохранение Подмосковья"."После завершения капитального ремонта здание приведут в соответствие последним требованиям, создадут необходимые условия для комфортного размещения пациентов, появятся зоны для комфортного отдыха и общения пациентов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230417/palliativ-1865887551.html

яхрома

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

яхрома, московская область (подмосковье)