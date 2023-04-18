Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли спецсредствами
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыВысотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства
Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высотку на Котельнической набережной в центре Москвы промыли в рамках месячника весеннего благоустройства, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках месячника весеннего благоустройства промыли высотку на Котельнической набережной в ЦАО. С помощью специальных моющих средств тщательно промыли серый гранит фасада здания, мраморные арки и горельефы", - говорится в сообщении.
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыВысотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства
Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства
Отмечается, что в работах задействовали автовышки, гидранты, поливомоечную машину и другую спецтехнику. Работала бригада из 25 человек, а весь процесс промывки занял около двух часов.
Сообщается, что жилой дом на Котельнической набережной – одна из семи знаменитых сталинских высоток. Тридцать два этажа с башней и шпилем достигают высоты 176 метров. В разное время здесь жили ученые, лауреаты государственных наград, деятели культуры и искусства, такие как Фаина Раневская, Нонна Мордюкова, Галина Уланова, Евгений Евтушенко, Александр Твардовский и многие другие.