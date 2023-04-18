https://ria.ru/20230418/vysotka-1866450964.html

Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли спецсредствами

Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли спецсредствами - РИА Новости, 19.04.2023

Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли спецсредствами

Высотку на Котельнической набережной в центре Москвы промыли в рамках месячника весеннего благоустройства, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-18T15:19

2023-04-18T15:19

2023-04-19T19:37

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высотку на Котельнической набережной в центре Москвы промыли в рамках месячника весеннего благоустройства, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В рамках месячника весеннего благоустройства промыли высотку на Котельнической набережной в ЦАО. С помощью специальных моющих средств тщательно промыли серый гранит фасада здания, мраморные арки и горельефы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействовали автовышки, гидранты, поливомоечную машину и другую спецтехнику. Работала бригада из 25 человек, а весь процесс промывки занял около двух часов. Сообщается, что жилой дом на Котельнической набережной – одна из семи знаменитых сталинских высоток. Тридцать два этажа с башней и шпилем достигают высоты 176 метров. В разное время здесь жили ученые, лауреаты государственных наград, деятели культуры и искусства, такие как Фаина Раневская, Нонна Мордюкова, Галина Уланова, Евгений Евтушенко, Александр Твардовский и многие другие.

https://ria.ru/20230410/moskva-1864540406.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, цао, комплекс городского хозяйства москвы