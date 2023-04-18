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Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли спецсредствами - РИА Новости, 19.04.2023
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15:19 18.04.2023 (обновлено: 19:37 19.04.2023)
https://ria.ru/20230418/vysotka-1866450964.html
Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли спецсредствами
Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли спецсредствами - РИА Новости, 19.04.2023
Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли спецсредствами
Высотку на Котельнической набережной в центре Москвы промыли в рамках месячника весеннего благоустройства, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T15:19
2023-04-19T19:37
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высотку на Котельнической набережной в центре Москвы промыли в рамках месячника весеннего благоустройства, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В рамках месячника весеннего благоустройства промыли высотку на Котельнической набережной в ЦАО. С помощью специальных моющих средств тщательно промыли серый гранит фасада здания, мраморные арки и горельефы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействовали автовышки, гидранты, поливомоечную машину и другую спецтехнику. Работала бригада из 25 человек, а весь процесс промывки занял около двух часов. Сообщается, что жилой дом на Котельнической набережной – одна из семи знаменитых сталинских высоток. Тридцать два этажа с башней и шпилем достигают высоты 176 метров. В разное время здесь жили ученые, лауреаты государственных наград, деятели культуры и искусства, такие как Фаина Раневская, Нонна Мордюкова, Галина Уланова, Евгений Евтушенко, Александр Твардовский и многие другие.
https://ria.ru/20230410/moskva-1864540406.html
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городское хозяйство москвы, москва, цао, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, ЦАО, Комплекс городского хозяйства Москвы

Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли спецсредствами

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыВысотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства
Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высотку на Котельнической набережной в центре Москвы промыли в рамках месячника весеннего благоустройства, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках месячника весеннего благоустройства промыли высотку на Котельнической набережной в ЦАО. С помощью специальных моющих средств тщательно промыли серый гранит фасада здания, мраморные арки и горельефы", - говорится в сообщении.
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыВысотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства
Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Высотку на Котельнической набережной в Москве промыли в рамках месячника благоустройства
Отмечается, что в работах задействовали автовышки, гидранты, поливомоечную машину и другую спецтехнику. Работала бригада из 25 человек, а весь процесс промывки занял около двух часов.
Сообщается, что жилой дом на Котельнической набережной – одна из семи знаменитых сталинских высоток. Тридцать два этажа с башней и шпилем достигают высоты 176 метров. В разное время здесь жили ученые, лауреаты государственных наград, деятели культуры и искусства, такие как Фаина Раневская, Нонна Мордюкова, Галина Уланова, Евгений Евтушенко, Александр Твардовский и многие другие.
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