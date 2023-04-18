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Володин провел встречу с Набиуллиной

Володин провел встречу с Набиуллиной - РИА Новости, 18.04.2023

Володин провел встречу с Набиуллиной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями думских фракций и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой обсудили... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:27

2023-04-18T16:27

2023-04-18T16:51

политика

вячеслав володин

эльвира набиуллина

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями думских фракций и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой обсудили вопросы подготовки к рассмотрению Отчета Банка России за 2022 год, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями фракций ГД и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Обсудили вопросы подготовки к рассмотрению отчета Банка России за 2022 год", - говорится в сообщении. Отчет Банка России за 2022 год состоится 20 апреля.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф