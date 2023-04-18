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Володин провел встречу с Набиуллиной
Володин провел встречу с Набиуллиной - РИА Новости, 18.04.2023
Володин провел встречу с Набиуллиной
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями думских фракций и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой обсудили... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:27
2023-04-18T16:27
2023-04-18T16:51
политика
вячеслав володин
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями думских фракций и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой обсудили вопросы подготовки к рассмотрению Отчета Банка России за 2022 год, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями фракций ГД и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Обсудили вопросы подготовки к рассмотрению отчета Банка России за 2022 год", - говорится в сообщении. Отчет Банка России за 2022 год состоится 20 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Володин провел встречу с Набиуллиной
Володин провел встречу с Набиуллиной, обсуждены вопросы подготовки отчета Банка России