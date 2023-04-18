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Володин провел встречу с Набиуллиной - РИА Новости, 18.04.2023
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16:27 18.04.2023 (обновлено: 16:51 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/vstrecha-1866119995.html
Володин провел встречу с Набиуллиной
Володин провел встречу с Набиуллиной - РИА Новости, 18.04.2023
Володин провел встречу с Набиуллиной
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями думских фракций и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой обсудили... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:27
2023-04-18T16:51
политика
вячеслав володин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями думских фракций и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой обсудили вопросы подготовки к рассмотрению Отчета Банка России за 2022 год, сообщает пресс-служба Госдумы. "Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями фракций ГД и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Обсудили вопросы подготовки к рассмотрению отчета Банка России за 2022 год", - говорится в сообщении. Отчет Банка России за 2022 год состоится 20 апреля.
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политика, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Володин провел встречу с Набиуллиной

Володин провел встречу с Набиуллиной, обсуждены вопросы подготовки отчета Банка России

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями думских фракций и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой обсудили вопросы подготовки к рассмотрению Отчета Банка России за 2022 год, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с руководителями фракций ГД и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Обсудили вопросы подготовки к рассмотрению отчета Банка России за 2022 год", - говорится в сообщении.
Отчет Банка России за 2022 год состоится 20 апреля.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Набиуллина рассказала о переговорах по возвращению замороженных резервов
Вчера, 09:48
 
ПолитикаВячеслав ВолодинЭльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
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