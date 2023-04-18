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Ермак рассказал членам парламента Британии о нуждах украинских войск - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 18.04.2023 (обновлено: 15:01 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/voyska-1866087319.html
Ермак рассказал членам парламента Британии о нуждах украинских войск
Ермак рассказал членам парламента Британии о нуждах украинских войск - РИА Новости, 18.04.2023
Ермак рассказал членам парламента Британии о нуждах украинских войск
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время онлайн-брифинга рассказал представителям парламента Великобритании о ситуации на фронте и потребностях... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:58
2023-04-18T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
владимир зеленский
андрей ермак
сергей лавров
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время онлайн-брифинга рассказал представителям парламента Великобритании о ситуации на фронте и потребностях украинских войск, сообщили в офисе Зеленского. "Андрей Ермак провел онлайн-брифинг по вопросам безопасности для членов комитетов по вопросам обороны и иностранных дел Палаты общин парламента Великобритании… Представители британского парламента были проинформированы об актуальной ситуации на фронте и нуждах подразделений сил обороны", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, заместитель Ермака Роман Машовец отметил важность парламентской поддержки "для одобрения политических решений относительно предоставления Украине всего необходимого вооружения". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, андрей ермак, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Сергей Лавров, НАТО
Ермак рассказал членам парламента Британии о нуждах украинских войск

Глава офиса Зеленского Ермак рассказал представителям парламента Британии о нуждах ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время онлайн-брифинга рассказал представителям парламента Великобритании о ситуации на фронте и потребностях украинских войск, сообщили в офисе Зеленского.
"Андрей Ермак провел онлайн-брифинг по вопросам безопасности для членов комитетов по вопросам обороны и иностранных дел Палаты общин парламента Великобритании… Представители британского парламента были проинформированы об актуальной ситуации на фронте и нуждах подразделений сил обороны", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
По информации офиса, заместитель Ермака Роман Машовец отметил важность парламентской поддержки "для одобрения политических решений относительно предоставления Украине всего необходимого вооружения".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
НАТО не знает, как заткнуть киевский фонтан
17 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСергей ЛавровНАТО
 
 
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