https://ria.ru/20230418/voyska-1866087319.html

Ермак рассказал членам парламента Британии о нуждах украинских войск

Ермак рассказал членам парламента Британии о нуждах украинских войск - РИА Новости, 18.04.2023

Ермак рассказал членам парламента Британии о нуждах украинских войск

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время онлайн-брифинга рассказал представителям парламента Великобритании о ситуации на фронте и потребностях... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:58

2023-04-18T14:58

2023-04-18T15:01

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

андрей ермак

сергей лавров

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время онлайн-брифинга рассказал представителям парламента Великобритании о ситуации на фронте и потребностях украинских войск, сообщили в офисе Зеленского. "Андрей Ермак провел онлайн-брифинг по вопросам безопасности для членов комитетов по вопросам обороны и иностранных дел Палаты общин парламента Великобритании… Представители британского парламента были проинформированы об актуальной ситуации на фронте и нуждах подразделений сил обороны", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, заместитель Ермака Роман Машовец отметил важность парламентской поддержки "для одобрения политических решений относительно предоставления Украине всего необходимого вооружения". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

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в мире, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, андрей ермак, сергей лавров, нато