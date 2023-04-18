https://ria.ru/20230418/vizy-1866204600.html
США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров
США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2023
США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров
США при выдаче виз для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, выдав визы не всем членам делегации РФ,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T23:52
2023-04-18T23:52
2023-04-19T00:02
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. США при выдаче виз для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, выдав визы не всем членам делегации РФ, а журналистам не дал их вовсе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Да, нам дали визы, но, как всегда, это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, долго мурыжили, потом выдали визы, но не всей делегации, отдельные наши сотрудники не оказались среди этого списка. Ну а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе ", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Венесуэлы.При этом Лавров подчеркнул, что Вашингтон никак не объяснил свои действия в вопросе выдачи виз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, оон, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венесуэла, в мире
США, ООН, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Венесуэла, В мире
США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров
Лавров: США выдали визы не всем членам российской делегации, направляющейся в ООН