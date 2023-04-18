https://ria.ru/20230418/vizy-1866204600.html

США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров

США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2023

США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров

США при выдаче виз для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, выдав визы не всем членам делегации РФ,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-18T23:52

2023-04-18T23:52

2023-04-19T00:02

сша

оон

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

венесуэла

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. США при выдаче виз для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, выдав визы не всем членам делегации РФ, а журналистам не дал их вовсе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Да, нам дали визы, но, как всегда, это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, долго мурыжили, потом выдали визы, но не всей делегации, отдельные наши сотрудники не оказались среди этого списка. Ну а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе ", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Венесуэлы.При этом Лавров подчеркнул, что Вашингтон никак не объяснил свои действия в вопросе выдачи виз.

https://ria.ru/20230417/vizy-1865926389.html

сша

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, оон, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венесуэла, в мире