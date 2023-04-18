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США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2023
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23:52 18.04.2023 (обновлено: 00:02 19.04.2023)
https://ria.ru/20230418/vizy-1866204600.html
США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров
США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2023
США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров
США при выдаче виз для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, выдав визы не всем членам делегации РФ,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-18T23:52
2023-04-19T00:02
сша
оон
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
венесуэла
в мире
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. США при выдаче виз для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, выдав визы не всем членам делегации РФ, а журналистам не дал их вовсе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Да, нам дали визы, но, как всегда, это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, долго мурыжили, потом выдали визы, но не всей делегации, отдельные наши сотрудники не оказались среди этого списка. Ну а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе ", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Венесуэлы.При этом Лавров подчеркнул, что Вашингтон никак не объяснил свои действия в вопросе выдачи виз.
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сша, оон, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венесуэла, в мире
США, ООН, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Венесуэла, В мире
США выдали визы не всем членам российской делегации, заявил Лавров

Лавров: США выдали визы не всем членам российской делегации, направляющейся в ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. США при выдаче виз для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, выдав визы не всем членам делегации РФ, а журналистам не дал их вовсе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Да, нам дали визы, но, как всегда, это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, долго мурыжили, потом выдали визы, но не всей делегации, отдельные наши сотрудники не оказались среди этого списка. Ну а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе ", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Венесуэлы.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя
17 апреля, 20:46
При этом Лавров подчеркнул, что Вашингтон никак не объяснил свои действия в вопросе выдачи виз.
 
СШАООНСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенесуэлаВ мире
 
 
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