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ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года - РИА Новости, 18.04.2023
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15:45 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/veterany-1866105838.html
ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года
ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года - РИА Новости, 18.04.2023
ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:45
2023-04-18T15:45
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
общество
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в новых регионах с 2014 года. "Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту
https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, общество, ситуация в днр и лнр
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года

Госдума одобрила в первом чтении статус ветерана для бойцов из новых регионов с 2014 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в новых регионах с 2014 года.
"Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Добровольцы пожаловались в Генпрокуратуру на сложности со статусом ветерана
11 апреля, 12:19
 
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