https://ria.ru/20230418/veterany-1866105838.html

ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года

ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года - РИА Новости, 18.04.2023

ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:45

2023-04-18T15:45

2023-04-18T15:45

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

общество

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в новых регионах с 2014 года. "Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту

https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, общество, ситуация в днр и лнр