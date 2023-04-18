https://ria.ru/20230418/veterany-1866105838.html
ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года
ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года - РИА Новости, 18.04.2023
ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:45
2023-04-18T15:45
2023-04-18T15:45
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
общество
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается присвоить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в новых регионах с 2014 года. "Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с 12 мая 2014 года", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту
https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, общество, ситуация в днр и лнр
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
ГД одобрила в I чтении статус ветерана для бойцов из ДНР и ЛНР с 2014 года
Госдума одобрила в первом чтении статус ветерана для бойцов из новых регионов с 2014 года