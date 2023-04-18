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Росконгресс спрогнозировал сроки появления альтернативной доллару валюты - РИА Новости, 18.04.2023
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01:23 18.04.2023 (обновлено: 03:08 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/valyuta-1865957319.html
Росконгресс спрогнозировал сроки появления альтернативной доллару валюты
Росконгресс спрогнозировал сроки появления альтернативной доллару валюты - РИА Новости, 18.04.2023
Росконгресс спрогнозировал сроки появления альтернативной доллару валюты
Создание валюты, способной конкурировать с долларом и евро на мировом рынке, возможно не раньше 2035-2040 годов, говорится в подготовленном Росконгрессом... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:23
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Создание валюты, способной конкурировать с долларом и евро на мировом рынке, возможно не раньше 2035-2040 годов, говорится в подготовленном Росконгрессом докладе "Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру", который есть в распоряжении РИА Новости.На позиции доминирующих валют, по прогнозу авторов, будут претендовать юань и гонконгский доллар, валюты Центрально- и Западно-Африканских стран, Латинской Америки и стран ЕАЭС."Этот процесс займет десятки лет, и ожидать, что новые союзные валюты начнут играть заметную роль в глобальной экономике, можно не раньше 2035-40 годов", - говорится в документе. Эксперты подчеркивают, что позиции доллара в международной экономике остаются прочными. По данным МВФ, на него сейчас приходится 58% официальных валютных резервов в мире. "Вес доллара последние 20 лет постепенно уменьшается, но темпы снижения составляют десятые доли процента в год", – говорится в докладе.Заметную конкуренцию доллару, по мнению авторов, пока составляет только евро. При этом расширение еврозоны продолжается, а за пределами Европы эта валюта играет роль бенчмарка для двух межнациональных валют в Африке: Центрально-африканского и западно-африканского франков, которые обращаются на территории 14 стран."С ростом самостоятельности политики стран Ближнего Востока и Латинской Америки активизировались усилия по созданию собственных валютных союзов, которые будут ориентированы не только на доллар США или евро, но и на валюты других стран мира", - отмечают эксперты. Но пока эти процессы движутся очень медленно.Авторы доклада также указывают, что тема единой валюты регулярно "всплывает" и в ЕАЭС, однако условия для нее пока не созданы. Эксперты подчеркивают, что полноценный валютный союз - это завершающий этап экономической интеграции. Ему предшествует создание таможенного и миграционного объединений и формирование общего финансового и трудового рынка."Если формирование единого рынка товаров находится на продвинутой стадии, то на направлении финансовой интеграции и создания единого рынка капитала еще многое предстоит сделать", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230415/tramp-1865484822.html
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сша, латинская америка, европа, евразийский экономический союз, мвф, экономика
США, Латинская Америка, Европа, Евразийский экономический союз, МВФ, Экономика
Росконгресс спрогнозировал сроки появления альтернативной доллару валюты

Росконгресс: способная конкурировать с долларом и евро валюта появится не раньше 2035 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Создание валюты, способной конкурировать с долларом и евро на мировом рынке, возможно не раньше 2035-2040 годов, говорится в подготовленном Росконгрессом докладе "Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру", который есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Если текущие тренды сохранятся, а доллар США из‑за избыточного применения санкций и очередных волн банковских кризисов уже не будет восприниматься как незаменимый инструмент, освободившееся место способен занять не только евро", – говорится в документе.

На позиции доминирующих валют, по прогнозу авторов, будут претендовать юань и гонконгский доллар, валюты Центрально- и Западно-Африканских стран, Латинской Америки и стран ЕАЭС.
"Этот процесс займет десятки лет, и ожидать, что новые союзные валюты начнут играть заметную роль в глобальной экономике, можно не раньше 2035-40 годов", - говорится в документе. Эксперты подчеркивают, что позиции доллара в международной экономике остаются прочными. По данным МВФ, на него сейчас приходится 58% официальных валютных резервов в мире. "Вес доллара последние 20 лет постепенно уменьшается, но темпы снижения составляют десятые доли процента в год", – говорится в докладе.
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Заметную конкуренцию доллару, по мнению авторов, пока составляет только евро. При этом расширение еврозоны продолжается, а за пределами Европы эта валюта играет роль бенчмарка для двух межнациональных валют в Африке: Центрально-африканского и западно-африканского франков, которые обращаются на территории 14 стран.
"С ростом самостоятельности политики стран Ближнего Востока и Латинской Америки активизировались усилия по созданию собственных валютных союзов, которые будут ориентированы не только на доллар США или евро, но и на валюты других стран мира", - отмечают эксперты. Но пока эти процессы движутся очень медленно.
Авторы доклада также указывают, что тема единой валюты регулярно "всплывает" и в ЕАЭС, однако условия для нее пока не созданы. Эксперты подчеркивают, что полноценный валютный союз - это завершающий этап экономической интеграции. Ему предшествует создание таможенного и миграционного объединений и формирование общего финансового и трудового рынка.
"Если формирование единого рынка товаров находится на продвинутой стадии, то на направлении финансовой интеграции и создания единого рынка капитала еще многое предстоит сделать", - говорится в документе.
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СШАЛатинская АмерикаЕвропаЕвразийский экономический союзМВФЭкономика
 
 
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