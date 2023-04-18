В Москве для празднования Ураза-байрама перекроют дороги у мечетей
В Москве для празднования Ураза-байрама 21 апреля перекроют участки дорог вблизи мечетей
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ряд участков дорог вблизи мечетей перекроют в Москве 21 апреля для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Сообщается, что для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам" 21 апреля с 00.01 до 11.00 будут закрыты для движения участки улиц Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков. Там расположена Московская соборная мечеть. А с 7.00 до 8.00 для проезда будут закрыты участки Минской улицы и съезда с проспекта Генерала Дорохова. Вблизи этих участков расположена Мемориальная мечеть.
Кроме того, с 04.00 до 11.00 для проезда будут закрыты участки Большой Татарской улицы, Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского переулков. Там расположена Историческая мечеть. С 05.00 до 10.00 для проезда будет закрыт участок улицы Хачатуряна (в каждом направлении) от Каргопольской улицы до улицы Санникова, там также располагается мечеть.