https://ria.ru/20230418/uraza-bayram-1866190854.html

В Москве для празднования Ураза-байрама перекроют дороги у мечетей

В Москве для празднования Ураза-байрама перекроют дороги у мечетей - РИА Новости, 18.04.2023

В Москве для празднования Ураза-байрама перекроют дороги у мечетей

Ряд участков дорог вблизи мечетей перекроют в Москве 21 апреля для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам", сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T21:17

2023-04-18T21:17

2023-04-18T21:17

религия

москва

московская соборная мечеть

ураза-байрам

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ряд участков дорог вблизи мечетей перекроют в Москве 21 апреля для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Сообщается, что для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам" 21 апреля с 00.01 до 11.00 будут закрыты для движения участки улиц Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков. Там расположена Московская соборная мечеть. А с 7.00 до 8.00 для проезда будут закрыты участки Минской улицы и съезда с проспекта Генерала Дорохова. Вблизи этих участков расположена Мемориальная мечеть. Кроме того, с 04.00 до 11.00 для проезда будут закрыты участки Большой Татарской улицы, Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского переулков. Там расположена Историческая мечеть. С 05.00 до 10.00 для проезда будет закрыт участок улицы Хачатуряна (в каждом направлении) от Каргопольской улицы до улицы Санникова, там также располагается мечеть.

https://ria.ru/20230323/ramadan-1859434413.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московская соборная мечеть, ураза-байрам