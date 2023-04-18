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В Москве для празднования Ураза-байрама перекроют дороги у мечетей - РИА Новости, 18.04.2023
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Религия
 
21:17 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/uraza-bayram-1866190854.html
В Москве для празднования Ураза-байрама перекроют дороги у мечетей
В Москве для празднования Ураза-байрама перекроют дороги у мечетей - РИА Новости, 18.04.2023
В Москве для празднования Ураза-байрама перекроют дороги у мечетей
Ряд участков дорог вблизи мечетей перекроют в Москве 21 апреля для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам", сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T21:17
2023-04-18T21:17
религия
москва
московская соборная мечеть
ураза-байрам
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ряд участков дорог вблизи мечетей перекроют в Москве 21 апреля для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Сообщается, что для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам" 21 апреля с 00.01 до 11.00 будут закрыты для движения участки улиц Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков. Там расположена Московская соборная мечеть. А с 7.00 до 8.00 для проезда будут закрыты участки Минской улицы и съезда с проспекта Генерала Дорохова. Вблизи этих участков расположена Мемориальная мечеть. Кроме того, с 04.00 до 11.00 для проезда будут закрыты участки Большой Татарской улицы, Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского переулков. Там расположена Историческая мечеть. С 05.00 до 10.00 для проезда будет закрыт участок улицы Хачатуряна (в каждом направлении) от Каргопольской улицы до улицы Санникова, там также располагается мечеть.
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москва, московская соборная мечеть, ураза-байрам
Религия, Москва, Московская соборная мечеть, Ураза-байрам
В Москве для празднования Ураза-байрама перекроют дороги у мечетей

В Москве для празднования Ураза-байрама 21 апреля перекроют участки дорог вблизи мечетей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ряд участков дорог вблизи мечетей перекроют в Москве 21 апреля для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам", сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Сообщается, что для проведения мусульманского религиозного праздника "Ураза-байрам" 21 апреля с 00.01 до 11.00 будут закрыты для движения участки улиц Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков. Там расположена Московская соборная мечеть. А с 7.00 до 8.00 для проезда будут закрыты участки Минской улицы и съезда с проспекта Генерала Дорохова. Вблизи этих участков расположена Мемориальная мечеть.
Кроме того, с 04.00 до 11.00 для проезда будут закрыты участки Большой Татарской улицы, Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского переулков. Там расположена Историческая мечеть. С 05.00 до 10.00 для проезда будет закрыт участок улицы Хачатуряна (в каждом направлении) от Каргопольской улицы до улицы Санникова, там также располагается мечеть.
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РелигияМоскваМосковская соборная мечетьУраза-байрам
 
 
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