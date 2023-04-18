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Экс-глава Форин-офиса заявил о расколе в мире из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 18.04.2023 (обновлено: 14:18 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/ukraina-1866072074.html
Экс-глава Форин-офиса заявил о расколе в мире из-за конфликта на Украине
Экс-глава Форин-офиса заявил о расколе в мире из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 18.04.2023
Экс-глава Форин-офиса заявил о расколе в мире из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине объединил Запад, но это привело к расколу в мире, западная критикой столкнулась с критикой из-за политики двойных стандартов, считает бывший РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:17
2023-04-18T14:18
специальная военная операция на украине
украина
дэвид милибэнд
в мире
форин-офис
нато
великобритания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине объединил Запад, но это привело к расколу в мире, западная критикой столкнулась с критикой из-за политики двойных стандартов, считает бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд. "Критики указывают на войны под руководством США в Афганистане и Ираке, заявляя, что Западом движет лицемерие, а не принципы. А поддержка США войны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене, вызвавшей гуманитарный кризис в этой стране, приводится как свидетельство двусмысленности, когда речь идет о заботе о гражданском населении", - написал он в статье для американского журнала Forreign Affairs.Милибэнд также указывает на особое отношение Запада к Украине по сравнению с конфликтами в других регионах. "Запад проявил гораздо больше сострадания к жертвам войны на Украине, чем к жертвам войн где-либо еще", - отмечает он. Экс-министр избегает прямых обвинений в лицемерии правительств западных стран, но подробно освещает примеры, которые, по его мнению, свидетельствуют о двойных стандартах в их политике. Так, Милибэнд отмечает, что усилия США по защите верховенства права идут вразрез с их действиями. Он напоминает, что США не ратифицировали конвенцию ООН по морскому праву, хотя осуждают КНР за ее нарушение. Кроме того, США не ратифицировали Римский статут, хотя призывают к преследованию военных преступлений на Украине. "Критики и противники западных держав неустанно ссылаются на эти двойные стандарты. И нетрудно понять, почему", - констатирует Милибэнд. Бывший глава МИД отмечает, что конфликт на Украине действительно объединил Запад, но это привело к расколу в мире. И этот раскол только увеличится, если западные державы не изменят свой подход. Так, Милибэнд предлагает поменять отношение к событиям на Украине и вместо противопоставления демократии и автократии говорить о борьбе "верховенства закона" и "безнаказанности". Это, по его мнению, поможет привлечь в коалицию новых членов. "Это расширяет потенциальную коалицию поддержки. Это проверяет Китай на его самое слабое место, потому что Китай утверждает, что поддерживает международную систему, основанную на правилах. Это также звучит менее эгоистично", - говорится в статье. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html
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украина, дэвид милибэнд, в мире, форин-офис, нато, великобритания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дэвид Милибэнд, В мире, Форин-офис, НАТО, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-глава Форин-офиса заявил о расколе в мире из-за конфликта на Украине

Экс-глава Форин-офиса Милибэнд: позиция Запада по Украине привела к расколу в мире

© РИА Новости / Анна СкудаеваБывший глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд
Бывший глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Анна Скудаева
Бывший глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине объединил Запад, но это привело к расколу в мире, западная критикой столкнулась с критикой из-за политики двойных стандартов, считает бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд.
"Критики указывают на войны под руководством США в Афганистане и Ираке, заявляя, что Западом движет лицемерие, а не принципы. А поддержка США войны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене, вызвавшей гуманитарный кризис в этой стране, приводится как свидетельство двусмысленности, когда речь идет о заботе о гражданском населении", - написал он в статье для американского журнала Forreign Affairs.
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Милибэнд также указывает на особое отношение Запада к Украине по сравнению с конфликтами в других регионах. "Запад проявил гораздо больше сострадания к жертвам войны на Украине, чем к жертвам войн где-либо еще", - отмечает он.
Экс-министр избегает прямых обвинений в лицемерии правительств западных стран, но подробно освещает примеры, которые, по его мнению, свидетельствуют о двойных стандартах в их политике. Так, Милибэнд отмечает, что усилия США по защите верховенства права идут вразрез с их действиями. Он напоминает, что США не ратифицировали конвенцию ООН по морскому праву, хотя осуждают КНР за ее нарушение. Кроме того, США не ратифицировали Римский статут, хотя призывают к преследованию военных преступлений на Украине.
"Критики и противники западных держав неустанно ссылаются на эти двойные стандарты. И нетрудно понять, почему", - констатирует Милибэнд. Бывший глава МИД отмечает, что конфликт на Украине действительно объединил Запад, но это привело к расколу в мире. И этот раскол только увеличится, если западные державы не изменят свой подход. Так, Милибэнд предлагает поменять отношение к событиям на Украине и вместо противопоставления демократии и автократии говорить о борьбе "верховенства закона" и "безнаказанности". Это, по его мнению, поможет привлечь в коалицию новых членов.
"Это расширяет потенциальную коалицию поддержки. Это проверяет Китай на его самое слабое место, потому что Китай утверждает, что поддерживает международную систему, основанную на правилах. Это также звучит менее эгоистично", - говорится в статье.
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Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДэвид МилибэндВ миреФорин-офисНАТОВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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