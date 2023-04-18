https://ria.ru/20230418/ukraina-1866006474.html

В Риме арестовали украинскую сиделку, обворовывавшую клиенток

В Риме арестовали украинскую сиделку, обворовывавшую клиенток - РИА Новости, 18.04.2023

В Риме арестовали украинскую сиделку, обворовывавшую клиенток

Суд Рима поместил под арест 48-летнюю сиделку из Украины, обвиняемую в ограблении пожилых женщин, у которых она работала сиделкой, сообщает полицейское... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:53

2023-04-18T10:53

2023-04-18T10:53

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РИМ, 18 апр – РИА Новости. Суд Рима поместил под арест 48-летнюю сиделку из Украины, обвиняемую в ограблении пожилых женщин, у которых она работала сиделкой, сообщает полицейское управление итальянской столицы. Жертвами преступлений стали две ее клиентки в возрасте от 86 до 97 лет, а также внучка одной из них, которых, согласно данным следствия, сиделка напоила сильнодействующим снотворным. Тревогу в конце марта подняла внучка одной из женщин, которая решила проверить сиделку спустя неделю после ее приема на работу. Дома она обнаружила бабушку в бессознательном состоянии, получив объяснения о том, что там заснула всего часа назад. "Тогда та же сиделка приготовила некий напиток и настойчиво предложила внучке выпить его. там сразу почувствовала помутнение сознания и упала обморок. Проснувшись на следующий день, когда, осознав отсутствие сиделки и пропажу 550 евро в кошельке, она обратилась в полицию", - говорится в сообщении. Установление личности сиделки, которую, согласно публикации газеты il Messaggero, зовут Руслана Игоревна, позволило пролить свет на аналогичный случай, произошедший в июле прошлого года. Тогда женщина, напоив 86-летнюю клиентку сильнодействующим снотворным из класса бензодиапинов, забрала у нее ювелирные украшения, несколько швейцарских часов и наличные на сумму 1000 евро. Украинку удалось задержать дома у очередной пожилой женщины в возрасте 91 года. Правоохранители также проверяют причастность мигрантки к уходу из жизни клиентки, внучку которой она усыпила в конце марта. Пожилая итальянка скончалась 14 апреля из-за ухудшения состояния здоровья. Точные причины ее смерти устанавливаются. Римская полиция призывает откликнуться других возможных жертв сиделки.

https://ria.ru/20230416/bezhentsy-1865674571.html

https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, италия, рим