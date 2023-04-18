https://ria.ru/20230418/udobreniya-1865978373.html

Минпромторг ожидает роста поставок удобрений в Индию, заявил Мантуров

Минпромторг ожидает роста поставок удобрений в Индию, заявил Мантуров - РИА Новости, 18.04.2023

Минпромторг ожидает роста поставок удобрений в Индию, заявил Мантуров

Минпромторг РФ ожидает увеличения поставок минеральных удобрений в Индию в 2023 году, по итогам прошлого года они выросли в 3,4 раза в физическом выражении,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:54

2023-04-18T08:54

2023-04-18T08:54

экономика

индия

россия

латинская америка

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает увеличения поставок минеральных удобрений в Индию в 2023 году, по итогам прошлого года они выросли в 3,4 раза в физическом выражении, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров. "Россия активно поставляет минеральные удобрения в Индию: в 2022 году поставки всех видов удобрений по сравнению с 2021 годом выросли в физическом выражении в 3,4 раза. В основном поставляли комплексные минеральные, азотные и калийные удобрения, и в 2023 году ожидаем сохранения положительной динамики поставок минеральных удобрений нашим партнерам из Индии", - сказал он. В стоимостном выражении в 2022 году поставки выросли в 6,4 раза, уточнили в Минпромторге. Еще в прошлом году Мантуров отмечал, что Россия наращивает поставки минудобрений в дружественные страны. Индия является одним из основных покупателей российских минеральных удобрений. Также в числе их традиционных покупателей страны Латинской Америки и Китай.

https://ria.ru/20230406/udobreniya-1863501019.html

https://ria.ru/20230402/gunavardana-1862281512.html

индия

россия

латинская америка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, индия, россия, латинская америка, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)