https://ria.ru/20230418/udobreniya-1865978373.html
Минпромторг ожидает роста поставок удобрений в Индию, заявил Мантуров
Минпромторг ожидает роста поставок удобрений в Индию, заявил Мантуров - РИА Новости, 18.04.2023
Минпромторг ожидает роста поставок удобрений в Индию, заявил Мантуров
Минпромторг РФ ожидает увеличения поставок минеральных удобрений в Индию в 2023 году, по итогам прошлого года они выросли в 3,4 раза в физическом выражении,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:54
2023-04-18T08:54
2023-04-18T08:54
экономика
индия
россия
латинская америка
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает увеличения поставок минеральных удобрений в Индию в 2023 году, по итогам прошлого года они выросли в 3,4 раза в физическом выражении, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров. "Россия активно поставляет минеральные удобрения в Индию: в 2022 году поставки всех видов удобрений по сравнению с 2021 годом выросли в физическом выражении в 3,4 раза. В основном поставляли комплексные минеральные, азотные и калийные удобрения, и в 2023 году ожидаем сохранения положительной динамики поставок минеральных удобрений нашим партнерам из Индии", - сказал он. В стоимостном выражении в 2022 году поставки выросли в 6,4 раза, уточнили в Минпромторге. Еще в прошлом году Мантуров отмечал, что Россия наращивает поставки минудобрений в дружественные страны. Индия является одним из основных покупателей российских минеральных удобрений. Также в числе их традиционных покупателей страны Латинской Америки и Китай.
https://ria.ru/20230406/udobreniya-1863501019.html
https://ria.ru/20230402/gunavardana-1862281512.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, латинская америка, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Индия, Россия, Латинская Америка, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг ожидает роста поставок удобрений в Индию, заявил Мантуров
Мантуров заявил, что Минпромторг ожидает роста поставок минудобрений в Индию в 2023 году
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает увеличения поставок минеральных удобрений в Индию в 2023 году, по итогам прошлого года они выросли в 3,4 раза в физическом выражении, сообщил журналистам вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров.
"Россия активно поставляет минеральные удобрения в Индию: в 2022 году поставки всех видов удобрений по сравнению с 2021 годом выросли в физическом выражении в 3,4 раза. В основном поставляли комплексные минеральные, азотные и калийные удобрения, и в 2023 году ожидаем сохранения положительной динамики поставок минеральных удобрений нашим партнерам из Индии", - сказал он.
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В стоимостном выражении в 2022 году поставки выросли в 6,4 раза, уточнили в Минпромторге.
Еще в прошлом году Мантуров отмечал, что Россия наращивает поставки минудобрений в дружественные страны. Индия является одним из основных покупателей российских минеральных удобрений. Также в числе их традиционных покупателей страны Латинской Америки
и Китай
.
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