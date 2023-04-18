https://ria.ru/20230418/ucheniya-1866037887.html

В Польше проходят крупные антитеррористические учения с участием ФБР

В Польше проходят крупные антитеррористические учения с участием ФБР - РИА Новости, 18.04.2023

В Польше проходят крупные антитеррористические учения с участием ФБР

Крупнейшие антитеррористические учения в истории польской полиции проходят с участием сотрудников ФБР США, сообщил журналистам министр внутренних дел и... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:17

2023-04-18T12:17

2023-04-18T12:17

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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Крупнейшие антитеррористические учения в истории польской полиции проходят с участием сотрудников ФБР США, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. "Начались крупнейшие в истории польской полиции контртеррористические учения. Они организованы Центральным антитеррористическим бюро полиции Польши в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США", - рассказал Каминьский. По его словам, в учениях принимают участие около 2,6 тысячи сотрудников полиции Польши, а также спасатели, медики, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши и несколько десятков сотрудников ФБР. "Насколько мы знаем, это первый раз, когда такое количество сотрудников ФБР принимают участие в учениях на территории Европы", - сказал Каминьский. Он пояснил, что тематика учений предусматривает "возможность совершения террористического акта в нашей стране". "Мы должны предусмотреть различные черные сценарии", - сказал министр. В свою очередь, главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик уточнил, что от ФБР в учении принимают участие 20 человек. По его словам, учения продлятся три дня на территории шести воеводств Польши, оно включает в себя семь эпизодов, в том числе предотвращение совершения терактов, ликвидацию их последствий, преследование преступников. Главный комендант полиции уточнил, что изначально учения планировали провести в тайне. "Мы долго держали в тайне эти учения и хотели сохранить их в тайне до самого конца, но учитывая ситуацию, мы приняли решение проинформировать общество, чтобы избежать потенциальной паники или ощущения угрозы", - сказал он.

https://ria.ru/20230414/utechki-1865285044.html

https://ria.ru/20230413/ssha-1865016264.html

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в мире, польша, фбр, сша, мариуш каминьский