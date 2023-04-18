Центробанк опроверг миф о подчинении мировой финансовой "закулисе"
Банк России опроверг миф о связях с мировой финансовой закулисой
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Зампред Банка России Алексей Заботкин опроверг миф о том, что регулятор якобы принимает решения по приказу мировой финансовой "закулисы": политика регулятора - это исключительная прерогатива совета директоров ЦБ.
"Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров Центрального Банка. Восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке. Решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний", - ответил он на вопрос ведущего подкаста Первого канала "Легкие деньги", как можно прокомментировать миф о том, что ЦБ якобы подчинен мировой финансовой "закулисе" и делает то, что она "приказывает".
"Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", - добавил Заботкин.
Для этого МФВ кредитовал российскую экономику, предоставлял российскому правительству кредиты, и эти кредиты были обусловлены определенными параметрами действий, которые требовались и от правительства, и от ЦБ, пояснил он. "Но мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ, и с тех пор не связаны никакими обязательствами", - подчеркнул Заботкин.