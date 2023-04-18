https://ria.ru/20230418/tsentrobank-1866128139.html

Центробанк опроверг миф о подчинении мировой финансовой "закулисе"

Центробанк опроверг миф о подчинении мировой финансовой "закулисе" - РИА Новости, 18.04.2023

Центробанк опроверг миф о подчинении мировой финансовой "закулисе"

Зампред Банка России Алексей Заботкин опроверг миф о том, что регулятор якобы принимает решения по приказу мировой финансовой "закулисы": политика регулятора -... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:55

2023-04-18T16:55

2023-04-18T19:21

экономика

центральный банк рф (цб рф)

алексей заботкин

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Зампред Банка России Алексей Заботкин опроверг миф о том, что регулятор якобы принимает решения по приказу мировой финансовой "закулисы": политика регулятора - это исключительная прерогатива совета директоров ЦБ. "Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров Центрального Банка. Восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке. Решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний", - ответил он на вопрос ведущего подкаста Первого канала "Легкие деньги", как можно прокомментировать миф о том, что ЦБ якобы подчинен мировой финансовой "закулисе" и делает то, что она "приказывает". "Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", - добавил Заботкин. Для этого МФВ кредитовал российскую экономику, предоставлял российскому правительству кредиты, и эти кредиты были обусловлены определенными параметрами действий, которые требовались и от правительства, и от ЦБ, пояснил он. "Но мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ, и с тех пор не связаны никакими обязательствами", - подчеркнул Заботкин.

https://ria.ru/20221227/tsb-1841539807.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин