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Центробанк опроверг миф о подчинении мировой финансовой "закулисе" - РИА Новости, 18.04.2023
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16:55 18.04.2023 (обновлено: 19:21 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/tsentrobank-1866128139.html
Центробанк опроверг миф о подчинении мировой финансовой "закулисе"
Центробанк опроверг миф о подчинении мировой финансовой "закулисе" - РИА Новости, 18.04.2023
Центробанк опроверг миф о подчинении мировой финансовой "закулисе"
Зампред Банка России Алексей Заботкин опроверг миф о том, что регулятор якобы принимает решения по приказу мировой финансовой "закулисы": политика регулятора -... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:55
2023-04-18T19:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
алексей заботкин
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Зампред Банка России Алексей Заботкин опроверг миф о том, что регулятор якобы принимает решения по приказу мировой финансовой "закулисы": политика регулятора - это исключительная прерогатива совета директоров ЦБ. "Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров Центрального Банка. Восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке. Решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний", - ответил он на вопрос ведущего подкаста Первого канала "Легкие деньги", как можно прокомментировать миф о том, что ЦБ якобы подчинен мировой финансовой "закулисе" и делает то, что она "приказывает". "Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", - добавил Заботкин. Для этого МФВ кредитовал российскую экономику, предоставлял российскому правительству кредиты, и эти кредиты были обусловлены определенными параметрами действий, которые требовались и от правительства, и от ЦБ, пояснил он. "Но мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ, и с тех пор не связаны никакими обязательствами", - подчеркнул Заботкин.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Алексей Заботкин
Центробанк опроверг миф о подчинении мировой финансовой "закулисе"

Банк России опроверг миф о связях с мировой финансовой закулисой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр - РИА Новости. Зампред Банка России Алексей Заботкин опроверг миф о том, что регулятор якобы принимает решения по приказу мировой финансовой "закулисы": политика регулятора - это исключительная прерогатива совета директоров ЦБ.
"Решение по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров Центрального Банка. Восемь раз в году проходят регулярные заседания, посвященные ставке. Решения, которые принимаются, готовятся в течение целого цикла совещаний", - ответил он на вопрос ведущего подкаста Первого канала "Легкие деньги", как можно прокомментировать миф о том, что ЦБ якобы подчинен мировой финансовой "закулисе" и делает то, что она "приказывает".
"Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты. И Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации", - добавил Заботкин.
Для этого МФВ кредитовал российскую экономику, предоставлял российскому правительству кредиты, и эти кредиты были обусловлены определенными параметрами действий, которые требовались и от правительства, и от ЦБ, пояснил он. "Но мы выплатили все наши кредиты, в 2002 году погасили все кредиты МФВ, и с тех пор не связаны никакими обязательствами", - подчеркнул Заботкин.
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