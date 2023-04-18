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Посол США прибыла в МИД России - РИА Новости, 18.04.2023
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15:18 18.04.2023 (обновлено: 15:31 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/treysi-1866095703.html
Посол США прибыла в МИД России
Посол США прибыла в МИД России - РИА Новости, 18.04.2023
Посол США прибыла в МИД России
Посол США в России Линн Трейси прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:18
2023-04-18T15:31
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
линн трейси
политика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".Во вторник Трейси присутствовала на заседании Мосгорсуда, который рассматривал жалобу на арест задержанного по подозрении в шпионаже журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России".Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, политика
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Линн Трейси, Политика
Посол США прибыла в МИД России

Посол США Трейси прибыла в МИД, куда ее вызвали из-за вмешательства страны в дела России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел РФ. 18 апреля 2023
Посол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел РФ. 18 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел РФ. 18 апреля 2023
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".
Во вторник Трейси присутствовала на заседании Мосгорсуда, который рассматривал жалобу на арест задержанного по подозрении в шпионаже журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России".
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Посол США посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ
17 апреля, 16:58
 
РоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Линн ТрейсиПолитика
 
 
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