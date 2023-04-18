Посол США прибыла в МИД России
Посол США Трейси прибыла в МИД, куда ее вызвали из-за вмешательства страны в дела России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел РФ. 18 апреля 2023
Посол США в России Линн Трейси у здания Министерства иностранных дел РФ. 18 апреля 2023
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".
Во вторник Трейси присутствовала на заседании Мосгорсуда, который рассматривал жалобу на арест задержанного по подозрении в шпионаже журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России".
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.