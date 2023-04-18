https://ria.ru/20230418/treysi-1866095703.html

Посол США прибыла в МИД России

Посол США прибыла в МИД России - РИА Новости, 18.04.2023

Посол США прибыла в МИД России

Посол США в России Линн Трейси прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:18

2023-04-18T15:18

2023-04-18T15:31

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

линн трейси

политика

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси прибыла во вторник днем в МИД России, куда была вызвана из-за вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что послы США, Великобритании и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".Во вторник Трейси присутствовала на заседании Мосгорсуда, который рассматривал жалобу на арест задержанного по подозрении в шпионаже журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* заявила, что "любые действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты – выдворяться из России".Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865860721.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, политика